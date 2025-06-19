Міністр оборони Ізраїлю назвав лідера Ірану Алі Хаменеї “сучасним Гітлером” і заявив, що він “не може далі існувати”

Після останньої хвилі іранських ракет міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що аятола Алі Хаменеї “не може далі існувати”, передає Sky News.

“Диктатор, як Хаменеї, який очолює таку країну, як Іран, і зробив знищення Ізраїлю своєю місією, не може залишатися при владі", – сказав Кац.

Він додав, що Армія оборони Ізраїлю вже отримала відповідні вказівки і "знає, що для досягнення всіх своїх цілей ця людина точно не повинна продовжувати існування".

Також, як повідомляє Times of Israel, Кац назвав Хаменеї “сучасним Гітлером”.

“Я порівнюю це з ситуацією, коли під час жахливого Голокосту, якби існувала Держава Ізраїль і сильні Сили оборони Ізраїлю, і якби ми знали, що можемо відправити армію Ізраїлю в бункер, щоб захопити ворога єврейського народу – Гітлера – і зірвати його план знищення євреїв, ми б це зробили”, – заявив він.

“Ми б відправили армію, захопили його і ліквідували. І так само, відповідно, я сприймаю нинішню ситуацію – Хаменеї є сучасним Гітлером”.

Як зазначає Sky News, ця заява прозвучала після повідомлень американських чиновників про те, що Дональд Трамп нібито наклав вето на ізраїльський план щодо ліквідації Хаменеї. Сам Трамп згодом заявив, що наразі "не планує" його вбивати.

Нагадаємо, нещодавно видання The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела у Вашингтоні повідомило, що план ударів по ядерних об'єктах Ірану з боку збройних сил Сполучених Штатів вже було погоджено Трампом. Господар Білого дому повідомив про це у приватному порядку радникам ще у вівторок. Операція включає ураження захищеного підземного сховища на базі Фордо, пробити захист якого здатна лише зброя, що перебуває у розпорядженні США. Проте Трамп досі сподівається, що тиск на Іран змусить Тегеран погодитися на підписання ядерної угоди, тоже остаточний наказ армії поки не віддано.