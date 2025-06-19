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У Нігерії шукають винних у масових убивствах понад 100 людей

Загалом тисячі людей загинули в багаторічному конфлікті за доступ до землі та води в Бенуе між кочовими скотарями та переважно осілими фермерами.

У Нігерії шукають винних у масових убивствах понад 100 людей
Президент Нігерії Бола Тінубу
Фото: EPA/UPG

Президент Нігерії Бола Тінубу наказав службам безпеки вистежити винних у масових вбивствах у ключовому регіоні виробництва продуктів харчування, пише Bloomberg.

Невідомі нападники вбили понад 100 людей під час нападу в південно-східному штаті Бенуе, який розпочався в ніч на 13 червня та тривав кілька годин. Зловмисники підпалювали будинки та розстрілювали людей.

“Чому нікого не заарештували за скоєння цього жахливого злочину?” ‒ сказав Тінубу в середу під час візиту до штату. Напад у Бенуе відбувся у той час, коли ісламістські бойовики посилили повстання на півночі країни.

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Майже 7000 людей загинули в Бенуе з моменту приходу уряду до влади два роки тому, йдеться у звіті Amnesty International від 29 травня. Конфлікт витісняє фермерів з їхніх земель та підкреслює і без того крихку продовольчу безпеку країни.

Бенуе відіграє ключову роль у сільськогосподарському виробництві в найнаселенішій країні Африки та є життєво важливим виробником сої, маніоки, манго та апельсинів, а також ямсу та рису. Цей напад може посилити тиск на і без того високу річну інфляцію цін на продукти харчування в Нігерії, яка минулого місяця зросла на 21%.

Високі ціни на продукти харчування посилили кризу вартості життя в Нігерії, яка минулого року спричинила смертельні протести, в яких загинула щонайменше 21 людина.
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