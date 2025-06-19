Кліматологи попереджають: залишилося три роки, щоб обмежити потепління до 1,5°C

До початку 2025 року цей так званий “вуглецевий бюджет” скоротився до 130 мільярдів тонн.

Земля може бути приречена на порушення символічної межі потепління в 1,5°C всього за три роки за нинішніх рівнів викидів вуглекислого газу, пише BBC.

Це – суворе попередження від понад 60 провідних кліматологів світу в найактуальнішій оцінці стану глобального потепління.

Майже 200 країн погодилися спробувати обмежити підвищення глобальної температури до 1,5°C вище рівня кінця 1800-х років у знаковій угоді 2015 року з метою уникнути деяких найгірших наслідків зміни клімату. Але країни продовжують спалювати рекордні обсяги вугілля, нафти та газу та вирубувати ліси, багаті на вуглець, що ставить під загрозу досягнення цієї міжнародної мети.

“Все рухається в неправильному напрямку. Ми спостерігаємо деякі безпрецедентні зміни, а також бачимо, як прискорюється нагрівання Землі та підвищення рівня моря”, ‒ сказав провідний автор дослідження, професор Пірс Форстер, директор Центру кліматичного майбутнього Прістлі в Університеті Лідса.

“Ці зміни прогнозувалися вже деякий час, і ми можемо безпосередньо пов’язати їх із дуже високим рівнем викидів”, – додав він.

На початку 2020 року вчені підрахували, що людство може викидати лише на 500 мільярдів тонн більше вуглекислого газу (CO2) – найважливішого газу, що нагріває планету, – з 50% ймовірністю утримати потепління на рівні 1,5°C.

Але, згідно з новим дослідженням, до початку 2025 року цей так званий “вуглецевий бюджет” скоротився до 130 мільярдів тонн. Це скорочення значною мірою зумовлене постійними рекордними викидами CO2 та інших парникових газів, що нагрівають планету, таких як метан, а також покращенням наукових оцінок.

Якщо глобальні викиди CO2 залишаться на поточному максимумі близько 40 мільярдів тонн на рік, 130 мільярдів тонн дадуть світу приблизно три роки, поки цей вуглецевий бюджет не буде вичерпано.

За словами дослідників, це може призвести до порушення світовою спільнотою мети, встановленої Паризькою угодою, хоча планета, ймовірно, не перевищить 1,5°C через потепління, спричинене людиною, ще кілька років.