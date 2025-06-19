«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Суми за три дні?
Суми за три дні?
Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Ексклюзив Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Ексклюзив Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компаній Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
Відео На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
Щодо наступу росіян на Суми
Щодо наступу росіян на Суми
ГоловнаСвіт

США відновлюють студентські візи та вимагають доступу до соціальних мереж заявників

Посадовці Державного департаменту перевірятимуть акаунти заявників у соціальних мережах на наявність «ознак ворожості» щодо Сполучених Штатів.

США відновлюють студентські візи та вимагають доступу до соціальних мереж заявників

Сполучені Штати відновлять обробку візових заяв від іноземних студентів, але тепер усі заявники повинні будуть надати свої облікові записи в соціальних мережах для ознайомлення, пише DW.

Державний департамент заявив, що нездатність заявника встановити для своїх облікових записів режим “публічний”, що є найнижчим рівнем конфіденційності, може бути сприйнято як ознака того, що він намагається приховати свою онлайн-активність.

“Згідно з новими вказівками, консульські працівники проводитимуть всебічну та ретельну перевірку всіх заявників на участь у програмі студентів та обміну”, – йдеться у заяві.

У Департаменті заявили, що посилена перевірка в соціальних мережах забезпечить належну перевірку кожної особи, яка намагається відвідати нашу країну.

У внутрішніх рекомендаціях, надісланих консульським працівникам та цитованих Associated Press, відомство заявило, що співробітники повинні звертати увагу на “будь-які ознаки ворожості до громадян, культури, уряду, установ чи основоположних принципів Сполучених Штатів”.

Адміністрація Трампа минулого місяця тимчасово призупинила планування нових співбесід для іноземних студентів щодо віз, залишивши студентів у всьому світі з нетерпінням чекати, коли консульства знову відкриють зустрічі.

Зі закриттям вікна для організації поїздок та проживання до початку семестру студенти з Китаю, Індії, Мексики та Філіппін писали в соціальних мережах, що вони оновлюють вебсайти бронювання віз та стежать за пресбрифінгами Державного департаменту, щоб знайти будь-які натяки на відновлення подання заявок.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies