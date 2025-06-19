США відновлюють студентські візи та вимагають доступу до соціальних мереж заявників

Сполучені Штати відновлять обробку візових заяв від іноземних студентів, але тепер усі заявники повинні будуть надати свої облікові записи в соціальних мережах для ознайомлення, пише DW.

Державний департамент заявив, що нездатність заявника встановити для своїх облікових записів режим “публічний”, що є найнижчим рівнем конфіденційності, може бути сприйнято як ознака того, що він намагається приховати свою онлайн-активність.

“Згідно з новими вказівками, консульські працівники проводитимуть всебічну та ретельну перевірку всіх заявників на участь у програмі студентів та обміну”, – йдеться у заяві.

У Департаменті заявили, що посилена перевірка в соціальних мережах забезпечить належну перевірку кожної особи, яка намагається відвідати нашу країну.

У внутрішніх рекомендаціях, надісланих консульським працівникам та цитованих Associated Press, відомство заявило, що співробітники повинні звертати увагу на “будь-які ознаки ворожості до громадян, культури, уряду, установ чи основоположних принципів Сполучених Штатів”.

Адміністрація Трампа минулого місяця тимчасово призупинила планування нових співбесід для іноземних студентів щодо віз, залишивши студентів у всьому світі з нетерпінням чекати, коли консульства знову відкриють зустрічі.

Зі закриттям вікна для організації поїздок та проживання до початку семестру студенти з Китаю, Індії, Мексики та Філіппін писали в соціальних мережах, що вони оновлюють вебсайти бронювання віз та стежать за пресбрифінгами Державного департаменту, щоб знайти будь-які натяки на відновлення подання заявок.