Десятки євродепутатів відвідають Будапештський прайд

Наприкінці червня десятки членів Європарламенту відвідають прайд у Будапешті, щоб протестувати проти політики угорського прем'єра Віктора Орбана, який намагався заборонити цей захід. Висловити солідарність на марші ЛГБТК+ планують близько 70 європолітиків.

Про це пише The Guardian.

Під час дебатів у Європейському парламенті у Страсбурзі депутати Європарламенту від ліберальних, лівих та зелених груп пообіцяли бути присутніми в Будапешті 28 червня на параді.

Ці обіцянки прозвучали після того, як мер міста Гергей Карачонь заявив, що захід відбудеться в обхід закону, який дозволяє поліції забороняти марші ЛГБТК+. Він назвав цей марш муніципальним заходом, тому "дозволи від влади не потрібні".

"У цьому місті немає громадян першого чи другого сорту… ні свободу, ні кохання не можна заборонити, і Будапештський прайд також не можна заборонити", – сказав Карачонь.

Про готовність приїхати до Угорщини заявила Іратче Гарсія Перес, лідерка групи соціалістів у Європейському парламенті від Іспанії. А Тінеке Стрік, нідерландська депутатка від партії "Зелені", яка нещодавно очолила делегацію законодавців до Угорщини сказала, що вона та 70 депутатів Європейського парламенту будуть у Будапешті. Прайд може відвідати і мер Амстердама Фемке Халсема.

Єврокомісія вже вживає судових заходів проти Угорщини через закон 2021 року, який забороняє ЛГБТК+ контент у школах та на телебаченні в прайм-тайм.