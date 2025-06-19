Десятки євродепутатів відвідають Будапештський прайд

Наприкінці червня десятки членів Європарламенту відвідають прайд у Будапешті, щоб протестувати проти політики угорського прем'єра Віктора Орбана, який намагався заборонити цей захід. Висловити солідарність на марші ЛГБТК+ планують близько 70 європолітиків.
Про це пише The Guardian.
Під час дебатів у Європейському парламенті у Страсбурзі депутати Європарламенту від ліберальних, лівих та зелених груп пообіцяли бути присутніми в Будапешті 28 червня на параді.
Ці обіцянки прозвучали після того, як мер міста Гергей Карачонь заявив, що захід відбудеться в обхід закону, який дозволяє поліції забороняти марші ЛГБТК+. Він назвав цей марш муніципальним заходом, тому "дозволи від влади не потрібні".
"У цьому місті немає громадян першого чи другого сорту… ні свободу, ні кохання не можна заборонити, і Будапештський прайд також не можна заборонити", – сказав Карачонь.
Про готовність приїхати до Угорщини заявила Іратче Гарсія Перес, лідерка групи соціалістів у Європейському парламенті від Іспанії. А Тінеке Стрік, нідерландська депутатка від партії "Зелені", яка нещодавно очолила делегацію законодавців до Угорщини сказала, що вона та 70 депутатів Європейського парламенту будуть у Будапешті. Прайд може відвідати і мер Амстердама Фемке Халсема.
Єврокомісія вже вживає судових заходів проти Угорщини через закон 2021 року, який забороняє ЛГБТК+ контент у школах та на телебаченні в прайм-тайм.
- На початку червня Верховний суд Угорщини скасував заборону поліції на проведення ЛГБТ-зібрання в Будапешті.
- Перед цим 20 держав-членів Євросоюзу, включно з Францією та Німеччиною, вимагали від Угорщини скасувати своє анти-ЛГБТ-законодавство, яке ставить право дитини на “належний фізичний, психічний та моральний розвиток” вище за всі інші права, крім права на життя. Вони закликали виконавчу владу блоку вжити заходів, якщо Угорщина відмовиться виконати вимоги.
- У квітні угорський парламент ухвалив спрямовані проти ЛГБТ-спільноти зміни до Конституції.