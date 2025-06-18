Бразилія оголосила про закінчення спалаху пташиного грипу і готується відновити експорт

Бразилія, найбільший у світі експортер курятини, заявила про завершення спалаху пташиного грипу на комерційних фермах після 28 днів без нових випадків, передає Bloomberg.

«Ми очікуємо, що ключові імпортери поступово відновлять закупівлі», — заявив президент Бразильської асоціації тваринництва Рікардо Сантін.

За його словами, визнання статусу «вільної від пташиного грипу» з боку Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин очікується протягом кількох днів після перегляду наданих документів.

Перший випадок вірусу високопатогенного грипу виявили на одній із птахоферм у травні. До того комерційне птахівництво в Бразилії не зазнавало впливу захворювання, яке за кілька років спричинило загибель десятків мільйонів птахів по всьому світу.

Після виявлення вірусу понад 20 країн повністю припинили імпорт бразильської курятини. Деякі ключові ринки, зокрема Саудівська Аравія та Об’єднані Арабські Емірати, запровадили лише часткові обмеження.

Бразилія забезпечує понад третину світового експорту курятини. За оцінками Міністерства сільського господарства США, дві третини зростання глобального експорту цього року припадатимуть саме на Бразилію.