Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Ексклюзив Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
Суми за три дні?
Суми за три дні?
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Ексклюзив Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Щодо наступу росіян на Суми
Щодо наступу росіян на Суми
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компаній Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
Відео На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
ГоловнаСвіт

Експосол США в Україні Брінк буде балотуватися в Конгрес

Брінк хоче увійти до Палати представників від свого рідного штату Мічиган.

Експосол США в Україні Брінк буде балотуватися в Конгрес
Бріджит Брінк
Фото: Пресслужба посольства США в Україні

Колишня посол США в Україні Бріджит Брінк оголосила про старт передвиборчої кампанії – вона хоче увійти до Палати представників.

Про це йдеться в дописі Брінк у соцмережі Х.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

«Я присвятила своє життя захисту демократії та боротьбі за свободу. Ось чому ми виступили проти Путіна, і ось чому я виступила проти Трампа. Моя наступна місія: боротися за те, що є тут, удома. Я балотуюся у 7-му окрузі Мічигану, тому що настав час поставити сім'ї Мічигану на перше місце і дати відсіч», - наголосила експосол.

Вона додала, що «нам потрібні лідери, які протистоятимуть безрозсудній політиці адміністрації Трампа та знайдуть розумні рішення, які принесуть користь Мічигану».
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies