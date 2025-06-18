Експосол США в Україні Брінк буде балотуватися в Конгрес

Брінк хоче увійти до Палати представників від свого рідного штату Мічиган.

Колишня посол США в Україні Бріджит Брінк оголосила про старт передвиборчої кампанії – вона хоче увійти до Палати представників.

Про це йдеться в дописі Брінк у соцмережі Х.

«Я присвятила своє життя захисту демократії та боротьбі за свободу. Ось чому ми виступили проти Путіна, і ось чому я виступила проти Трампа. Моя наступна місія: боротися за те, що є тут, удома. Я балотуюся у 7-му окрузі Мічигану, тому що настав час поставити сім'ї Мічигану на перше місце і дати відсіч», - наголосила експосол.

Вона додала, що «нам потрібні лідери, які протистоятимуть безрозсудній політиці адміністрації Трампа та знайдуть розумні рішення, які принесуть користь Мічигану».