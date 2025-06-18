Ізраїль заявив про знищення штаб-квартири внутрішньої безпеки Ірану

В Ізраїлі заявили про знищення штаб-квартири внутрішньої безпеки Ірану.
Про це повідомляє The Times of Israel з посиланням на заяву міністра оборони Ізраїлю Ісраеля Каца.
За словами глави Міноборони, винищувачі ВПС Ізраїлю "щойно знищили штаб-квартиру внутрішньої безпеки іранського режиму, головну рушійну силу репресій іранського диктатора".
"Як ми і обіцяли, ми продовжимо атакувати символи (іранського – ред.) правління і завдавати ударів по режиму аятоли усюди", – наголосив Кац.
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