Зеленський підбив підсумки саміту G7: лідери "рішуче налаштовані розглянути всі варіанти посилення тиску"

Президент Володимир Зеленський прокоментував результати зустрічей в межах саміту Group of 7, що завершився вчора в Канаді. Він був запрошеним гостем і перебував на саміті вчора.

Зеленський повідомив, що лідери країни G7 "висловили підтримку зусиллям Президента Трампа у досягненні справедливого й тривалого миру в Україні". Очільники держав визнали готовність України до безумовного припинення вогню.

"Вони визнали, що Україна підтвердила готовність до безумовного припинення вогню, і погодилися, що Росія має зробити те саме. Лідери G7 рішуче налаштовані розглянути всі варіанти посилення тиску на Росію, включно з фінансовими санкціями. Лідери G7 зустрілися з Президентом України Володимиром Зеленським і Генеральним секретарем Організації Північноатлантичного договору Марком Рютте, щоб обговорити підтримку сильної та суверенної України, включно з бюджетними рішеннями щодо оборони та допомогою у відновленні та реконструкції", – сказали у Telegram президента.

Фото: Володимир Зеленський у Telegram Зустріч Зеленського в межах саміту G7

Згадка про Україну є в підсумковій заяві канадського прем'єр-міністра Марка Карні, який приймав саміт.

Прем'єр-міністр Карні оголосив про такі заходи на підтримку України:

Санкції проти фізичних осіб, організацій та суден, які продовжують підтримувати агресію Росії в Україні.

Додаткові $2 млрд військової допомоги протягом цього року.

Надання Україні кредиту в розмірі 2,3 мільярда доларів через механізм надзвичайних кредитів G7 для прискорення зростання доходів.

Виділення 57,4 мільйона доларів на допомогу, пов'язану з безпекою.

"Суспільне" пише, що спільної письмової заяви на українську тему лідери не робили. Карні сказав, що підтримку України узгодили усно.