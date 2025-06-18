Зеленський підбив підсумки саміту G7: лідери "рішуче налаштовані розглянути всі варіанти посилення тиску"

Президент Володимир Зеленський прокоментував результати зустрічей в межах саміту Group of 7, що завершився вчора в Канаді. Він був запрошеним гостем і перебував на саміті вчора.
Зеленський повідомив, що лідери країни G7 "висловили підтримку зусиллям Президента Трампа у досягненні справедливого й тривалого миру в Україні". Очільники держав визнали готовність України до безумовного припинення вогню.
"Вони визнали, що Україна підтвердила готовність до безумовного припинення вогню, і погодилися, що Росія має зробити те саме. Лідери G7 рішуче налаштовані розглянути всі варіанти посилення тиску на Росію, включно з фінансовими санкціями. Лідери G7 зустрілися з Президентом України Володимиром Зеленським і Генеральним секретарем Організації Північноатлантичного договору Марком Рютте, щоб обговорити підтримку сильної та суверенної України, включно з бюджетними рішеннями щодо оборони та допомогою у відновленні та реконструкції", – сказали у Telegram президента.
Згадка про Україну є в підсумковій заяві канадського прем'єр-міністра Марка Карні, який приймав саміт.
Прем'єр-міністр Карні оголосив про такі заходи на підтримку України:
Санкції проти фізичних осіб, організацій та суден, які продовжують підтримувати агресію Росії в Україні.
Додаткові $2 млрд військової допомоги протягом цього року.
Надання Україні кредиту в розмірі 2,3 мільярда доларів через механізм надзвичайних кредитів G7 для прискорення зростання доходів.
Виділення 57,4 мільйона доларів на допомогу, пов'язану з безпекою.
"Суспільне" пише, що спільної письмової заяви на українську тему лідери не робили. Карні сказав, що підтримку України узгодили усно.
- Дональд Трамп поїхав з Канади достроково, тож зустрічі, на якій Зеленський хотів обговорити з ним придбання оборонного пакету, не відбулося.
- Український президент, за повідомленнями медіа, також поїхав з Канади раніше запланованого – у зв'язку з вчорашньою атакою Росії.