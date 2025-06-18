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Зеленський підбив підсумки саміту G7: лідери "рішуче налаштовані розглянути всі варіанти посилення тиску"

Очільники країн визнали готовність України до припинення вогню. 

Зеленський підбив підсумки саміту G7: лідери "рішуче налаштовані розглянути всі варіанти посилення тиску"
Зустріч Володимира Зеленського з лідерами G7
Фото: Володимир Зеленський у Telegram

Президент Володимир Зеленський прокоментував результати зустрічей в межах саміту Group of 7, що завершився вчора в Канаді. Він був запрошеним гостем і перебував на саміті вчора. 

Зеленський повідомив, що лідери країни G7 "висловили підтримку зусиллям Президента Трампа у досягненні справедливого й тривалого миру в Україні". Очільники держав визнали готовність України до безумовного припинення вогню. 

"Вони визнали, що Україна підтвердила готовність до безумовного припинення вогню, і погодилися, що Росія має зробити те саме. Лідери G7 рішуче налаштовані розглянути всі варіанти посилення тиску на Росію, включно з фінансовими санкціями. Лідери G7 зустрілися з Президентом України Володимиром Зеленським і Генеральним секретарем Організації Північноатлантичного договору Марком Рютте, щоб обговорити підтримку сильної та суверенної України, включно з бюджетними рішеннями щодо оборони та допомогою у відновленні та реконструкції", – сказали у Telegram президента. 

Зустріч Зеленського в межах саміту G7
Фото: Володимир Зеленський у Telegram
Зустріч Зеленського в межах саміту G7

Згадка про Україну є в підсумковій заяві канадського прем'єр-міністра Марка Карні, який приймав саміт.

Прем'єр-міністр Карні оголосив про такі заходи на підтримку України:

Санкції проти фізичних осіб, організацій та суден, які продовжують підтримувати агресію Росії в Україні.

Додаткові $2 млрд військової допомоги протягом цього року.

Надання Україні кредиту в розмірі 2,3 мільярда доларів через механізм надзвичайних кредитів G7 для прискорення зростання доходів.

Виділення 57,4 мільйона доларів на допомогу, пов'язану з безпекою.

"Суспільне" пише, що спільної письмової заяви на українську тему лідери не робили. Карні сказав, що підтримку України узгодили усно.

  • Дональд Трамп поїхав з Канади достроково, тож зустрічі, на якій Зеленський хотів обговорити з ним придбання оборонного пакету, не відбулося. 
  • Український президент, за повідомленнями медіа, також поїхав з Канади раніше запланованого – у зв'язку з вчорашньою атакою Росії.
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