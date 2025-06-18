Вигнаний син поваленого іранського монарха Реза Пехлеві закликав до повстання в Ірані

Пехлеві впевнений, що Іран не вступить у період нестабільності чи громадянської війни

Реза Пехлеві виступив з промовою під час Женевського саміту з прав людини та демократії, 18 лютого 2025 року.

Реза Пехлеві, вигнаний син поваленого іранського монарха, закликав до повстання в Ірані.

Про це повідомляє CNN.

“Ісламська Республіка занепала і падає. Потрібне лише повстання, щоб назавжди покласти край цьому колективному кошмару”, - сказав Реза Пехлеві.

Він зазначив, що зараз “час повстати”, і закликав не перейматись днем після падіння Ісламської республіки.

“Іран не вступить у період нестабільності чи громадянської війни”, - запевнив він.

CNN зазначає, що в останні роки Ізраїль зміцнив зв'язки з Резою Пехлеві, який висловив підтримку діям Ізраїлю. Його батько, покійний шах Ірану, мав теплі зв'язки з Ізраїлем, перш ніж його повалила Ісламська революція в 1979 році.