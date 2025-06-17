Україна скликає засідання Радбезу ООН після масованої атаки Росії

Україна скликає засідання Радбезу через Україна надіслала запит щодо скликання термінового засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку з останнім російськими обстрілом країни.
Про це повідомив постійний представник України при ООН Андрій Мельник, передає Укрінформ.
"Щойно я підписав лист на президента Ради Безпеки ООН із проханням якнайшвидше скликати засідання РБ у звʼязку з ескалацією ракетного терору Росії проти мирних мешканців України", - сказав він.
Мельник нагадав, що лише цієї ночі масована атака Росії забрала життя багатьох киян, більше 100 людей зазнали поранень, знову вщент зруйновано житлові будинки.
"Маємо справу не просто з воєнними злочинами проти цивільного населення, які щодня і щоночі вчиняє московський режим. Це злочини проти людяності, які потребують не лише засудження, а й рішучої реакції та практичних дій з боку міжнародної спільноти, насамперед Ради Безпеки ООН", - наголосив постпред.
Дипломат додав, що у вівторок матиме зустріч із президентом Радбезу послом Гаяни в ООН Керолін Родрігес-Біркетт, щоб детально обговорити подальші кроки у відповідності до Статуту ООН.
"Сподіваюся, члени Ради Безпеки дадуть жорстку відповідь на злочинні дії Росії. Час покласти край безкарності Кремля", - додав він.
- Станом на 17:30 внаслідок нічної масованої ракетно-дронової атаки по Україні загинуло 12 людей. З них 10 – у місті Києві та ще 2 в Одесі, ще 26 поранені.
- МЗС України організувало візит іноземних дипломатів до місця удару Росії по багатоквартирному будинку в Солом'янському районі Києва. Сьогоді до зруйнованого будинку прибули представники понад 60 дипломатичних місій, акредитованих в Україні, зокрема - посли та тимчасові повірені.
- Росіяни не припиняють також тероризувати і інші міста, які щодня зазнають дронових ударів. Так, зокрема, сьогодні обстрілювали Херсонщину, в результаті одна людина загинула, 27 - дістали поранень.