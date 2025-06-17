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Україна скликає засідання Радбезу ООН після масованої атаки Росії

"Це злочини проти людяності, які потребують не лише засудження, а й рішучої реакції та практичних дій з боку міжнародної спільноти, насамперед Ради Безпеки ООН".

Україна скликає засідання Радбезу ООН після масованої атаки Росії
Радбез ООН
Фото: EPA

Україна скликає засідання Радбезу через Україна надіслала запит щодо скликання термінового засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку з останнім російськими обстрілом країни.

Про це повідомив постійний представник України при ООН Андрій Мельник, передає Укрінформ.

"Щойно я підписав лист на президента Ради Безпеки ООН із проханням якнайшвидше скликати засідання РБ у звʼязку з ескалацією ракетного терору Росії проти мирних мешканців України", - сказав він.

Мельник нагадав, що лише цієї ночі масована атака Росії забрала життя багатьох киян, більше 100 людей зазнали поранень, знову вщент зруйновано житлові будинки. 

"Маємо справу не просто з воєнними злочинами проти цивільного населення, які щодня і щоночі вчиняє московський режим. Це злочини проти людяності, які потребують не лише засудження, а й рішучої реакції та практичних дій з боку міжнародної спільноти, насамперед Ради Безпеки ООН", - наголосив постпред. 

Дипломат додав, що у вівторок матиме зустріч із президентом Радбезу послом Гаяни в ООН Керолін Родрігес-Біркетт, щоб детально обговорити подальші кроки у відповідності до Статуту ООН.

"Сподіваюся, члени Ради Безпеки дадуть жорстку відповідь на злочинні дії Росії. Час покласти край безкарності Кремля", - додав він.

  • Станом на 17:30 внаслідок нічної масованої ракетно-дронової атаки по Україні загинуло 12 людей. З них 10 – у місті Києві та ще 2 в Одесі, ще 26 поранені. 
  • МЗС України організувало візит іноземних дипломатів до місця удару Росії по багатоквартирному будинку в Солом'янському районі Києва.  Сьогоді до зруйнованого будинку прибули представники понад 60 дипломатичних місій, акредитованих в Україні, зокрема - посли та тимчасові повірені.  
  • Росіяни не припиняють також тероризувати і інші міста, які щодня зазнають дронових ударів. Так, зокрема, сьогодні обстрілювали Херсонщину, в результаті одна людина загинула, 27 - дістали поранень. 

 
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