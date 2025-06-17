Їх супроводжував перший заступник голови МЗС Сергій Кислиця.

Міністерство закордонних справ організувало візит іноземних дипломатів до місця удару Росії по багатоквартирному будинку в Солом'янському районі Києва.

Про це повідомила пресслужба МЗС.

Зазначається, що до зруйнованого будинку прибули представники понад 60 дипломатичних місій, акредитованих в Україні, зокрема - посли та тимчасові повірені. Їх супроводжував перший заступник міністра Сергій Кислиця.

"Міністерство закордонних справ висловлює вдячність іноземному дипломатичному корпусу за солідарність з Україною та українським народом на тлі російської агресії та варварських ударів", - йдеться в повідомленні.

Фото: МЗС

У заході взяли участь керівники дипломатичних місій Австралії, Австрії Азербайджану, Албанії, Алжиру, Бельгії, Болгарії, Бразилії, Вірменії, В’єтнаму, Греції, Грузії Данії, Естонії, Єгипту, Індії, Ірландії, Іспанії, Італії, Канади, КНР, Республіки Корея, Латвії, Литви, Мексики, Молдови, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Пакистану, ПАР, Палестини, Польщі, Португалії, Республіки Катар, Словаччини, Словенії, Сербії, США, Судану, Таджикистану, Туреччини, Угорщини, Фінляндії, Франції, Хорватії, Чехії, Чорногорії, Швейцарії, Швеції, Японії.

Фото: МЗС

Також були присутні представники дипломатичних місій Європейського інвестиційного банку, ЄС, НАТО, Офісу координатора-резидента ООН, Офісу Ради Європи, УВКБ ООН, ЮНІСЕФ, Апостольської Нунціатури, ГУАМ та Моніторингової місії ООН з прав людини та ОЕСР.

Разом із іноземними дипломатами та представниками МЗС місце російського злочину відвідали віцепрем'єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба, заступник керівника Офісу президента Віктор Микита, голова КМВА Тимур Ткаченко, а також голова ДСНС Андрій Даник.

Фото: МЗС

Фото: МЗС

У ніч на 17 червня росіяни застосували "шахеди" та ракети для обстрілу Києва. Дрони заходили на столицю з різних напрямків, були повідомлення про пуск "Кинджалів" з МіГ-31К та загрозу балістики і крилатих ракет. Працювали сили протиповітряної оборони. Відбій тривоги оголосили близько 6 ранку. Загроза для столиці тривала понад дев'ять годин.



Пошкодження є в різних районах. О 16:00 дані про жертви скорегували: відомо про загибель 10 людей і більше 130 поранених.