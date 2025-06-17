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Укрзалізниця підвищує ціни на каву і чай з 10 грн до 20 грн, а також на газовану і негазовану воду

Ціни на всі напої у швидкісних поїздах Інтерсіті+, а також на гарячі обіди лишаються без змін.

Укрзалізниця підвищує ціни на каву і чай з 10 грн до 20 грн, а також на газовану і негазовану воду
Фото: hyser.com.ua

З 18 червня Укрзалізниця індексує ціни на низку товарів, що реалізуються в поїздах далекого сполучення. Зокрема, буде підвищено ціни на каву і чай.

Про це повідомила пресслужба УЗ. 

Так, вартість склянки класичного чаю зросте з 10 грн до 20 грн. Зазначається, що це підвищення дозволить залізниці "перекрити операційні витрати, пов'язані з реалізацією цієї продукції".

"Підвищення ціни відбудеться вперше з 2018 року, тоді як вартість сировини, енергоносіїв, логістики та, власне, індекс інфляції (споживчих цін) демонстрували стабільний приріст протягом усього періоду", - наголосили в УЗ.

Перегляд цін (до 20 грн) торкнеться також газованої та негазованої води, розчинної кави та кавового напою “3 в 1”. Натомість ціни на всі напої у швидкісних поїздах Інтерсіті+, а також на гарячі обіди в межах пілотного проєкту на поїздах далекого сполучення лишаються без змін.

У потягах Укрзалізниці наразі доступні 3 види класичного чаю, 3 види авторського чаю, капсульна та дріп-кава, а також оновлений асортимент снеків. У поїздах міжнародного сполучення також пропонується десертне меню, у дитячих вагонах - спеціальне дитяче меню від Євгена Клопотенка, а на 4 поїздах далекого сполучення триває тестування повноцінних ланчів: дерунів, плова, картоплі з куркою та сирників.

  • Як повідомлялося в 2018 році УЗ змінила ціни на чай, розчинну каву та мінеральну воду.
  • Також у 2018 році УЗ презентувала нове харчування в деяких нічних поїздах. Спочатку їжу "протестували" на пасажирах поїздів №81 Київ-Ужгород, №104 Київ - Маріуполь, №7 Київ - Івано-Франківськ, №749 Київ - Івано-Франківськ, а потім - розширили на більшу кількість поїздів. Крім ланчбоксу, пасажирам пропонувалося купити йогурт, сирники, кашу, сендвічі, кус-кус, пасту Болоньєзе, картопляне пюре, чізкейк і брауні, а також бульйон і грибний суп.
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