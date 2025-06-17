Головне за ніч та ранок вівторка, 17 червня: масована атака на Київ, майже 190 боєзіткнень, обстріл Одеси

Нічна повітряна атака, 186 бойових зіткнень, бої на Покровському та Північно-Слобожанському напрямках, ворожі обстріли, саміт G7 в Канаді без Трампа.

У ніч на 17 червня росіяни закидали Київ "шахедами" та ракетами. Дрони заходили на столицю з різних напрямків, були повідомлення про пуск "Кинджалів" з МіГ-31К та загрозу балістики і крилатих ракет.

Працювали сили протиповітряної оборони. Відбій тривоги оголосили близько 6 ранку. Загроза для столиці тривала понад дев'ять годин.

"Цієї ночі в Києві та на околицях ворог застосував 175 дронів, понад 14 крилатих ракет, щонайменше дві балістики", – повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко.

Станом на 10:29 повідомляли про 114 поранених і 14 жертв, зокрема троє людей загинули в Дарницькому районі. Серед поранених 69 – госпіталізовані. Поблизу місць ударів знайшли касетні боєприпаси. Для гасіння пожежі в одному з місць удару задіяли гелікоптери.

Одна людина – 62-річний громадянин США – помер у будинку, що поруч із місцем удару, повідомив мер міста Віталій Кличко.

У деяких районах Києва були перебої з електроенергією.

Станом на 11:28, за даними КМВА, зафіксовано пошкодження в семи районах.

Докладніше – в новині.

Ректорка Київського авіаційного інституту (колишнього Національного авіаційного університету) Ксенія Семенова з посиланням на управління житлового сервісу навчального закладу повідомила про обстріл гуртожитків у столиці.

Росіяни влучили ударними безпілотниками у 10-й гуртожиток, ще в трьох вибуховою хвилею пошкодило шибки. У холі гуртожитку номер 10 організовано чергування медиків та психологів. У коментарях до дописів ректорка підтвердила, що були поранені серед студентів, їх забрала швидка допомога, травми не важкі.

18 червня у Києві оголошено Днем жалоби за загиблими унаслідок атаки РФ.

У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста та заборонені розважальні заходи.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 186 боєзіткнень, найбільше (56) – на Покровському напрямку.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили 38 штурмових дій окупантів.

Сили оборони уразили 8 районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки, 5 артилерійських засобів та інший важливий об’єкт противника.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1060 солдатів. Від початку повномасштабного вторгнення втрати армії РФ становлять близько 1 006 120 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Росіяни обстріляли також Одесу, є руйнування, загибла та постраждалі.

Пошкоджено чимало цивільних будівель.

Більше інформації – в новині.

Уранці ворог завдав ракетного удару по Конотопу на Сумщині.

Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп обірвав візит до Канади на саміт "Великої сімки" та терміново повертається у Вашингтон через ситуацію на Близькому Сході.

Як пише CNN, таку офіційну причину дострокового завершення участі глави держави у зібранні лідерів найсильніших економік світу озвучила прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт.

У межах саміту мала відбутися зустріч Трампа з Володимиром Зеленським. Саме сьогодні, 17 червня, лідери G7 планували обговорювати питання України.

Лідери країни Group of 7 опублікували спільну резолюцію стосовно конфлікту Ірану та Ізраїлю. Вони підтвердили відданість миру і стабільності на Близькому Сході. За даними CNN, після зміни формулювання резолюцію підписав і президент США Дональд Трамп, який спершу від цього відмовився.

У спільній заяві очільники країн підтвердили право Ізраїлю на самозахист. А ще – підтримку безпеки Ізраїлю. "Ми також підтверджуємо важливість захисту цивільного населення. Іран є головним джерелом регіональної нестабільності та терору", – йдеться у заяві.

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