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​Упродовж доби армія ворога втратила понад 1000 солдатів

Від початку повномасштабного вторгнення втрати армії РФ становлять близько 1 006 120 осіб. 

​Упродовж доби армія ворога втратила понад 1000 солдатів
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1060 російських окупантів, 1 ворожий танк, 3 бойовіброньовані машини, 20 артилерійських систем, 1 РСЗВ та 79 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.06.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 1 006 120 (+1060) осіб,
  • танків ‒ 10940 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22814 (+3) од,
  • артилерійських систем – 29228 (+20) од,
  • РСЗВ – 1419 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 1187 (+0) од,
  • літаків – 416 (+0) од,
  • гелікоптерів – 337 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 40981 (+177),
  • крилаті ракети ‒ 3346 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 52175 (+79) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3916 (+0).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.
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