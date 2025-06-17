​Упродовж доби армія ворога втратила понад 1000 солдатів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.06.25 орієнтовно склали:

Про це повідомив Генштаб.

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1060 російських окупантів, 1 ворожий танк, 3 бойовіброньовані машини, 20 артилерійських систем, 1 РСЗВ та 79 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Від початку повномасштабного вторгнення втрати армії РФ становлять близько 1 006 120 осіб.

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