​Упродовж доби армія ворога втратила понад 1000 солдатів

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1060 російських окупантів, 1 ворожий танк, 3 бойовіброньовані машини, 20 артилерійських систем, 1 РСЗВ та 79 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.06.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 1 006 120 (+1060) осіб,
- танків ‒ 10940 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22814 (+3) од,
- артилерійських систем – 29228 (+20) од,
- РСЗВ – 1419 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1187 (+0) од,
- літаків – 416 (+0) од,
- гелікоптерів – 337 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 40981 (+177),
- крилаті ракети ‒ 3346 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 52175 (+79) од,
- спеціальна техніка ‒ 3916 (+0).
Дані уточнюються.