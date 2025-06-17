ЄС продовжив на рік санкції через анексію Криму

Рада Європейського Союзу у понеділок погодила продовження санкцій, запроваджених у зв'язку з незаконною спробою анексії Росією Криму та Севастополя, до червня 2026 року.

Як зазначається у повідомленні Ради ЄС, обмеження передбачають заборону імпорту продукції, виробленої в окупованому Криму та Севастополі, інвестицій в інфраструктуру та фінансовий сектор, надання туристичних послуг, експорту певних товарів та технологій кримським компаніям, допомоги в розробці та видобутку нафти, газу та мінеральних ресурсів.

Євросоюз підкреслює, що не визнає та продовжує засуджувати порушення Росією міжнародного права у вигляді незаконної спроби анексії Криму та Севастополя. Натомість блок є відданим незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України.

Санкції через захоплення Росією Криму були вперше запроваджені у червні 2014 року.