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ЄС продовжив на рік санкції через анексію Криму

Вперше їх запровадили влітку 2014 року.

ЄС продовжив на рік санкції через анексію Криму
Фото: detector.media

Рада Європейського Союзу у понеділок погодила продовження санкцій, запроваджених у зв'язку з незаконною спробою анексії Росією Криму та Севастополя, до червня 2026 року.

Як зазначається у повідомленні Ради ЄС, обмеження передбачають заборону імпорту продукції, виробленої в окупованому Криму та Севастополі, інвестицій в інфраструктуру та фінансовий сектор, надання туристичних послуг, експорту певних товарів та технологій кримським компаніям, допомоги в розробці та видобутку нафти, газу та мінеральних ресурсів. 

Євросоюз підкреслює, що не визнає та продовжує засуджувати порушення Росією міжнародного права у вигляді незаконної спроби анексії Криму та Севастополя. Натомість блок є відданим незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України.

Санкції через захоплення Росією Криму були вперше запроваджені у червні 2014 року.
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