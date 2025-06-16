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Сили оборони: росіяни намагаються оточити Костянтинівку із трьох напрямків

Окупанти намагаються взяти трасу Покровськ-Костянтинівка для подальшого просування.

Сили оборони: росіяни намагаються оточити Костянтинівку із трьох напрямків
Фото: мапа Deep State

Росіяни намагаються взяти в кільце Костянтинівку з трьох напрямків. Ворог намагається захопити трасу Покровськ-Костянтинівка і просунутися далі. Зараз там йдуть запеклі бої.

Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" майор Віктор Трегубов, пише Укрінформ.

"Росіяни намагаються взяти Костянтинівку в кільце з трьох напрямків вже давно. Якщо раніше вони намагалися зайти до неї або з Торецького, або з Краматорського напрямків, Часового Яру – там, де прорвуться першими, але за півтора року вони не змогли досягти успіху на жодному з них. Зараз вони намагаються зайти (до Костянтинівки) з Покровського напрямку, а саме, через трасу Покровськ-Костянтинівка і просунутися далі. Ось там йдуть запеклі бої", — каже Трегубов. 

За словами речника, ворог зосередив на Покровському напрямку найбільші сили.
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