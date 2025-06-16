Сибіга: російські окупаційні війська застовували проти ЗСУ понад 9,3 тисячі боєприпасів з хімзброєю

Україна закликає створити нові інструменти для виконання Женевського протоколу про заборону застосування задушливих, отруйних або інших газів, а також бактеріологічних методів ведення війни, на тлі порушень з боку РФ.

Про це пише глава МЗС України Андрій Сибіга.

Глава українського МЗС нагадує, що завтра, 17 червня, виповнюється 100 років Протоколу про заборону застосування задушливих, отруйних або інших газів, а також бактеріологічних методів ведення війни (Женевський протокол).

Цей документ встановив міжнародно-правову заборону хімічної та біологічної зброї, демонструючи глобальний консенсус щодо неприпустимості зброї масового знищення.

"На жаль, століття потому Росія продовжує підривати цей консенсус. У період з лютого 2023 року по травень 2025 року російські окупаційні війська застосували 9 388 боєприпасів, що містять небезпечні хімічні речовини. Загалом 2 509 українських військовослужбовців звернулися по медичну допомогу через симптоми хімічного впливу різного ступеня тяжкості", – наголошує очільник МЗС.

Сибіга підкреслює, що нехтування Росією міжнародними нормами, а також використання нею хімічних та інших заборонених небезпечних речовин в Україні та інших країнах вимагає рішучої реакції з боку міжнародної спільноти.

"Винні у скоєнні таких злочинів повинні постати перед правосуддям. Росія як держава має бути притягнута до відповідальності. Міжнародне право має бути законом, а не декларацією. І міжнародна спільнота має змусити всіх дотримуватися його", – каже міністр.

Андрій Сибіга закликає до створення нових інструментів для забезпечення виконання таких основоположних документів та покарання тих, хто їх порушує. На думку очільника української дипломатії, це єдиний спосіб покласти край таким злочинам і гарантувати, що вони ніколи більше не повторяться.