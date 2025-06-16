Правоохоронці викрили посадовців Державної спецслужби транспорту, які зі спільниками привласнили понад 64 млн грн, які призначалися на закупівлю вантажних авто для військових.

Фото: СБУ

Про це інформує СБУ.

"Служба безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань ліквідувала масштабну схему розкрадання бюджетних коштів у Державній спеціальній службі транспорту. За результатами комплексних заходів викрито посадовців, які зі спільниками привласнили понад 64 млн грн, що призначалися на закупівлю вантажних авто для військових", ідеться у повідомленні.

Фото: СБУ

До оборудки причетний начальник одного з відділів управління логістики Адміністрації ДССТ. Також він залучив до схеми кількох посадовців з військової частини, яка виступала замовником авто, а також представників афілійованої комерційної структури.

Фото: СБУ

За даними слідства, восени 2024 року чиновник ДССТ забезпечив перемогу у тендері підконтрольному комерційному підприємству. Ця компанія "виграла" тендер попри те, що, порівняно з іншими учасниками торгів, її пропозиція була дорожчою на понад 64 млн грн.

Фото: СБУ

За результатами обшуків правоохоронці вилучили у фігурантів документацію, мобільні телефони, печатки та інші докази, які підтверджують незаконну діяльність. Також виявлено готівку в іноземній валюті на суму, еквівалентну понад 105 мільйонам гривень. Її походження перевіряється.

Наразі всім учасникам схеми повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за ч. 5 ст. 27 та ч. 5 ст. 426-1 (перевищення службових повноважень в умовах воєнного стану, що призвело до тяжких наслідків, та пособництво) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності інших можливих учасників схеми.

Заходи з викриття проводили оперативники Управління СБУ у Львівській області спільно з працівниками Територіального управління ДБР за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.