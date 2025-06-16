Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Ексклюзив Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Ексклюзив Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
Відео На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
Як покращити пам'ять, щоб краще вчитися і не забувати важливі речі
Як покращити пам'ять, щоб краще вчитися і не забувати важливі речі
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
ГоловнаСуспільствоПодії

СБУ і ДБР викрили посадовців, які привласнили понад 64 млн грн на закупівлі авто для військових

Кошти призначалися на закупівлю вантажних авто для військових.

СБУ і ДБР викрили посадовців, які привласнили понад 64 млн грн на закупівлі авто для військових
Фото: СБУ

Правоохоронці викрили посадовців Державної спецслужби транспорту, які зі спільниками привласнили понад 64 млн грн, які призначалися на закупівлю вантажних авто для військових.

Фото: СБУ

Про це інформує СБУ.

"Служба безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань ліквідувала масштабну схему розкрадання бюджетних коштів у Державній спеціальній службі транспорту. За результатами комплексних заходів викрито посадовців, які зі спільниками привласнили понад 64 млн грн, що призначалися на закупівлю вантажних авто для військових", ідеться у повідомленні.

Фото: СБУ

До оборудки причетний начальник одного з відділів управління логістики Адміністрації ДССТ. Також він залучив до схеми кількох посадовців з військової частини, яка виступала замовником авто, а також представників афілійованої комерційної структури.

Фото: СБУ

За даними слідства, восени 2024 року чиновник ДССТ забезпечив перемогу у тендері підконтрольному комерційному підприємству. Ця компанія "виграла" тендер попри те, що, порівняно з іншими учасниками торгів, її пропозиція була дорожчою на понад 64 млн грн.

Фото: СБУ

За результатами обшуків правоохоронці вилучили у фігурантів документацію, мобільні телефони, печатки та інші докази, які підтверджують незаконну діяльність. Також виявлено готівку в іноземній валюті на суму, еквівалентну понад 105 мільйонам гривень. Її походження перевіряється.

Наразі всім учасникам схеми повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за ч. 5 ст. 27 та ч. 5 ст. 426-1 (перевищення службових повноважень в умовах воєнного стану, що призвело до тяжких наслідків, та пособництво) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності інших можливих учасників схеми.

Заходи з викриття проводили оперативники Управління СБУ у Львівській області спільно з працівниками Територіального управління ДБР за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies