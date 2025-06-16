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МВС: Росія навмисне ускладнює процес ідентифікації тіл загиблих

Під час останніх репатріацій Україні передали й тіла російських військових - змішані з тілами українців. 

МВС: Росія навмисне ускладнює процес ідентифікації тіл загиблих
Ігор Клименко
Фото: Макс Требухов

Росія навмисне ускладнює процес ідентифікації тіл загиблих, повертаючи їх в понівеченому стані, а під час останніх репатріацій Україні передали й тіла російських військових - змішані з тілами українців.

Про це повідомив голова МВС України Ігор Клименко.

"Після кожної репатріації розпочинається кропітка робота: розтин, ретельний огляд слідчим, проведення ДНК-експертиз, перевірка кожної деталі. Цей процес і так складний та тривалий. А Росія ще й навмисно ускладнює нам процес ідентифікації. Тіла повертаються у вкрай понівеченому стані, частини тіл – в різних мішках. Є випадки, коли рештки однієї людини повертають навіть під час різних етапів репатріації", - написав міністр у Telegram.

За словами Клименка, під час останніх репатріацій Україні передали тіла російських військових - змішані з тілами українців.

“На жаль, це факт. Це могло бути зроблено росіянами навмисно, щоб збільшити кількість переданих тіл та завантажити роботою наших експертів, доповнюючи все це цинічним інформаційним тиском. А може й бути звичним для них недбалим ставленням до власних людей”, - зазначив він.

При цьому глава МВС запевнив, що в будь-якому разі ці тіла теж ідентифікуються.

"Наші експерти працюють на межі можливого. Кожна експертиза проводиться ретельно і не один раз. Фахівці підготовлені, лабораторії оснащені, процеси відпрацьовані. Найбільший виклик – час", - додав Клименко.

Міністр наголосив, що процес ідентифікації максимально прискорюється, та з кожною великою репатріацією робити це стає складніше.

“Ми розуміємо біль і очікування родин… Ми не маємо права на помилку. Для нас це не статистика. Це - люди, і кожен з них заслуговує на гідне ставлення", - додав Клименко.

  • Сьогодні відбувся завершальний етап репатріаційних заходів згідно домовленостей у Стамбулі. В Україну повернуто ще 1245 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським громадянам, зокрема - військовослужбовцям. Таким чином, Україна повернула 6057 тіл в межах Стамбульських домовленостей. 
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