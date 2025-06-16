Також їх підозрюють у завданні державі збитків.

Викрили схему, через яку половина Кривого Рогу була без гарячої води

Повідомили про підозру 10 особам: двом екскерівникам та восьми працівникам теплоенергетичних підприємств Кривого Рогу, які залишили половину міста, а це близько 250 тисяч мешканців, без централізованого гарячого водопостачання.

Про це повідомили у Нацполіції та Офісі генпрокурора.

"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру організаторам – двом колишнім керівникам одного із теплоенергетичних підприємств м. Кривий Ріг та ще 8 експрацівникам підприємства. Їм інкриміновано створення та участь у злочинній організації, розтрату державного майна в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 255 , ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України)", – зазначили у прокуратурі.

Фото: Нацполіція Один із затриманих учасників схеми

Колишні керівники теплоенергетичного підприємства створили ієрархічну злочинну організацію до якої залучили ще вісім учасників.

Під виглядом переміщення комунального обладнання нібито для його збереження в умовах воєнного стану підозрювані вивезли понад 1140 водонагрівачів з пунктів теплорегуляції на закриту територію підприємства. В подальшому за допомогою маніпуляторів та кисневих балонів для різки металу вони демонтували з обладнання латунні трубки, які містять кольорові метали.

Фото: Нацполіція Викрили посадовців, які залишили без гарячої води половину Кривого Рогу

Щоб приховати розукомплектування, порожнини водонагрівачів заповнювали сторонніми предметами – зокрема одягом, і повертали їх на місце, імітуючи робочий стан приладів. Під час проведення інвентаризації обладнання фіксували як повністю справне і придатне для використання.

Далі підозрювані реалізовували демонтовані трубки на місцеві металобази за готівку, без оформлення бухгалтерських документів та без передбаченого законодавством радіаційного контролю. Загальна вага цих латунних трубок складала понад 6 тонн. Отримані кошти розподілялись між учасниками злочинної організації.

Розмір установлених збитків – майже 30 млн гривень, але це – тільки вартість кольорового металу, який учасники схеми реалізували як металобрухт. А фактична вартість обладнання, яке було виведене із ладу через такі дії, вдесятеро більша, і становить близько 300 млн гривень.

Фото: Офіс генпрокурора Викрили схему, за якою половина Кривого Рогу залишилася без гарячої води

Наразі поліцейські задокументували понад 65 епізодів злочинної діяльності. В ході обшуків за місцями проживання фігурантів вилучили мобільні телефони та інші докази, які підтверджують причетність до протиправної діяльності. 8 активних учасників злочинної організації разом з організаторами затримали в порядку ст. 208 КПК України. Двоє їх пособників перебувають за кордоном, їх буде оголошено в міжнародний розшук.

Підозрюваним загрожує до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою, встановлюються додаткові обставини злочину та інші причетні особи.