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Армія РФ вбила шістьох мешканців Донеччини і ще чотирьох – поранила

Під удар потрапили 10 населених пунктів.

Армія РФ вбила шістьох мешканців Донеччини і ще чотирьох – поранила
Наслідки російського удару
Фото: Нацполіція

Упродовж доби на Донеччині армія РФ вбила шістьох людей, і ще чотирьох – поранила.  Зафіксували 3 038 ворожих обстрілів по лінії фронту та житловому сектору.

Про це повідомили у Нацполіції. 

Під удар потрапили 10 населених пунктів: міста Костянтинівка, Покровськ, Родинське, селище Дробишеве, села Багатир, Білокузьминівка, Іванопілля, Іллінівка, Лозове, Рубці.

Пошкоджено 21 цивільний об’єкт, з них 14 житлових будинків.

наслідки російського удару
Фото: Нацполіція
наслідки російського удару

У Покровську в мікрорайоні Шахтарський росіяни вбили двох цивільних осіб, ще трьох поранили. Пошкоджено багатоквартирний будинок.

По Костянтинівці ворог вдарив дроном і артилерією – загинув мирний житель, пошкоджено 2 приватних будинки й мотоцикл.

Троє людей загинули внаслідок артилерійського обстрілу Багатиря Великоновосілківської ТГ, пошкоджено приватну оселю.

У Родинському ударні дрони пошкодили приватний будинок і об’єкт критичної інфраструктури.

На Дробишеве окупанти скинули бомбу «КАБ-250», пошкодили три приватних будинки. У Лозовому Лиманської ТГ війська РФ знищили дроном цивільне авто. У Рубцях пошкоджено приватну оселю.

У Білокузьминівці внаслідок артобстрілу руйнувань зазнали 5 приватних будинків. В Іллінівці через влучання авіабомби пошкоджено теплиці.

Крім того, сьогодні після опівночі Росія атакувала 6 населених пунктів: Краматорськ, Добропілля, Святогірськ, Дмитро-Дар’ївку, Новий Донбас, Староварварівку. Наразі відомо про одну поранену людину в Дмитро-Дар’ївці Олександрівської ТГ.
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