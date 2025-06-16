Семеро мешканців Херсонщини поранені через російську агресію

Ворог поцілив по фермі, бив по інфраструктурі та будинках.

Упродовж доби через російську агресію постраждали семеро мешканців Херсонської області. Постраждали 27 населених пунктів.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Антонівка, Придніпровське, Садове, Комишани, Микільське, Токарівка, Іванівка, Білозерка, Незламне, Кізомис, Берегове, Софіївка, Берислав, Новоберислав, Зміївка, Милове, Качкарівка, Республіканець, Саблуківка, Новорайськ, Тягинка, Одрадокам'янка, Новоолександрівка, Гаврилівка, Козацьке, Веселе та місто Херсон.

Російські військові били по критичній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 8 приватних будинків.

Також окупанти поцілили по території фермерського господарства та понівечили приватний автомобіль.