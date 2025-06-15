Зеленський: Росія планує подальші атаки проти української енергетики

"Немає ознак, що хтось у Москві готується до завершення війни та розглядає дипломатію серйозно".

Президент Володимир Зеленський провів нараду з військовими, Службою безпеки та урядовцями щодо захисту нашої інфраструктури від російських ударів.

Про це він повідомив у Telegram.

"Попри всі путінські обіцянки Сполученим Штатам та іншим у світі, хто прагне миру, Росія продовжує завдавати ударів по цивільних енергетичних об’єктах України. Цей терор стає все більш підлим. Немає ознак, що хтось у Москві готується до завершення війни та розглядає дипломатію серйозно", - написав Зеленський.

Він наголосив, що Росія планує й подальші атаки проти енергетики, які можуть бути зараз менше помітні світові через зосередження уваги на ситуації на Близькому Сході.

"Відповідні дані є у розвідок партнерів. Конкретно щодо російської загрози інфраструктурі нашої атомної генерації в Україні дані передані міністром енергетики України МАГАТЕ й пану Віткоффу. Міністр оборони передав інформацію своєму колезі у США", - зазначив президент.

Зеленський також заслухав доповідь про ліквідацію наслідків удару по Полтавщині. Визначив завдання міністру оборони, міністру енергетики та Головкому ЗСУ.

Обговорили наявний розвиток ударних засобів Росії та, відповідно, визначили завдання для розвитку української ППО.

Президент також заслухав доповіді голови СБУ та начальника Генштабу.

"Деталі непублічні, але результати сьогоднішнього обговорення повинні мати відчутний вплив на ситуацію", - зазначив він.