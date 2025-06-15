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ДПСУ: пасажиропотік через український кордон збільшився ще на 3%

Найбільше навантаження спостерігається наприкінці тижня та у вихідні дні.

ДПСУ: пасажиропотік через український кордон збільшився ще на 3%
Ілюстративне фото: пункт пропуску "Вишнє Німецьке — Ужгород"
Фото: Facebook/Закарпатська митниця

За тиждень, з 7 по 13 червня, з настанням літа і завершенням шкільного року та початком сезону відпусток пасажиропотік на українському кордоні зріс ще на 3% – до 590 тисяч. 

Про це повідомляє ДПСУ.

Потік на виїзд збільшився з 311 тис. до 324 тис., тоді як на в’їзд – з 262 тис. до 266 тис.

Кількість транспортних засобів, які прослідували через пункти пропуску на цьому тижні, зросла зі 125 тис. до 127 тис., а потік машин із гуманітарними вантажами залишився на рівні 514.

"Найбільше навантаження спостерігається наприкінці тижня та у вихідні дні", – ідеться у повідомленні.
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