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Сили оборони: ворог намагається просунутися у напрямку адмінмежі Дніпропетровщини

Важкі бої точаться на Торецькому, Харківському, Покровському та Куп'янському напрямках.

Сили оборони: ворог намагається просунутися у напрямку адмінмежі Дніпропетровщини
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Російські війська збільшили кількість атак на Новопавлівському напрямку, за останню добу відбулося 34 бойових зіткнення. 

Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі, пише "Дзеркало тижня".

Посилення штурмових дій ворога на Нововпавлівському напрямку свідчать активні спроби ЗС РФ просунутися до адміністративної межі Дніпропетровської області. 

Водночас,  росіяни на цьому напрямку успіху там не мають. Трегубов додає, що росіяни активно наступають, щоб посунути до адміністративних кордонів Дніпропетровської області лінію розмежування з метою демонстрації часткового досягнення їхньої "політичної цілі". 

Також активні бої тривають на Торецькому, Харківському, Покровському та Куп'янському напрямках. Речник відзначає, що Росія прагне показати "якусь присутність" у цьому регіоні. 

  • За словами президента Зеленського, ворог діє на кордоні Дніпропетровщини малими ДРГ. 
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