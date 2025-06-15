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Сили оборони: росіяни штурмують одразу два напрямки на Донеччині

Деякі позиції Сил оборони були зруйновані.

Сили оборони: росіяни штурмують одразу два напрямки на Донеччині
війна з рф
Фото: Генштаб

Складна ситуація залишається на Краматорському та Торецькому напрямках, проводить активні штурмові дії.

Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця".

"Внаслідок штурмових дій та вогневого впливу деякі наші позиції були зруйновані. Вживаються заходи для недопущення зниження тактичного положення", — йдеться у зведенні "Хортиці".

Ворог атакував укріплення ЗСУ біля Ступочек, Білої Гори, Диліївки, Плещіївки, Щербинівки, Яблунівки, Кримського та безпосередньо в самому Торецьку.
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