Сили оборони: росіяни штурмують одразу два напрямки на Донеччині

Складна ситуація залишається на Краматорському та Торецькому напрямках, проводить активні штурмові дії.

Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця".

"Внаслідок штурмових дій та вогневого впливу деякі наші позиції були зруйновані. Вживаються заходи для недопущення зниження тактичного положення", — йдеться у зведенні "Хортиці".

Ворог атакував укріплення ЗСУ біля Ступочек, Білої Гори, Диліївки, Плещіївки, Щербинівки, Яблунівки, Кримського та безпосередньо в самому Торецьку.