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На Рівненщині СБУ затримала агента ФСБ, який готував ракетні удари рашистів по аеродромах ЗСУ

Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

На Рівненщині СБУ затримала агента ФСБ, який готував ракетні удари рашистів по аеродромах ЗСУ
Фото: СБУ

Військова контррозвідка Служби безпеки запобігла серії ракетно-дронових ударів РФ по військовій інфраструктурі на заході України. Агента російських спецслужб затримали на Рівненщині.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

"За результатами спецоперації на Рівненщині затримано російського агента, який збирав координати для повітряної атаки рашистів на оперативні аеродроми та логістичні склади ЗСУ", — ідеться у повідомленні.

За матеріалами справи, замовлення окупантів виконував 24-річний місцевий безробітний, якого дистанційно завербував кадровий співробітник центрального управління ФСБ Ілля Кудрявцев.

У поле зору російської спецслужби зрадник потрапив через Телеграм-канали, де шукав "легких грошей".

Після вербування агент отримав від куратора інструкції з пошуку військових об’єктів, дорозвідки «на місцевості» та передачі координат. Щоб виконати завдання, фігурант встановив у своєму авто приховану камеру, а потім об’їжджав місцевість та фіксував на відеопристрій локації Сил оборони.

Співробітники СБУ викрили агента і затримали його "на гарячому", коли він знімав зовнішній периметр військового об’єкта.

Також Служба безпеки провела заходи для убезпечення локацій українських військ. На місці події та в помешканні затриманого вилучено телефон, камеру прихованого спостереження, а також інші докази роботи на ворога.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
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