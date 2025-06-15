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Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя постраждали четверо людей

Надійшло 91 повідомлення про пошкодження цивільної та соціальної інфраструктури.

Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя постраждали четверо людей
Фото: Запорізька ОВА

За минулу доби окупанти завдали 495 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок ворожої атаки на Запоріжжя та Запорізький район поранені чотири людини.

Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Ворог здійснив 7 авіаційних обстрілів Лежиного, Кам’янського, Гуляйполя, Ольгівського, Щербаків, Полтавки. 312 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Степногірськ, Кам’янське, Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку. 6 обстрілів із РСЗВ накрили Новоіванівку, Гуляйполе, Малу Токмачку, Щербаки, Новоандріївку", — ідеться у повідомленні.

170 артударів прийшлися по території Кам’янського, Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Новодарівки.

Надійшло 91 повідомлення про пошкодження приватних будинків, квартир, автомобілів, об’єктів соціальної інфраструктури, нежитлових будівель та іншого майна.
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