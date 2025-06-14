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На війні ліквідували колаборанта, який у 2014 році вивісив російський прапор на будівлі міської адміністрації у Керчі

Понад рік вважали, що він зник безвісти.

На війні ліквідували колаборанта, який у 2014 році вивісив російський прапор на будівлі міської адміністрації у Керчі
Костянтин Єрманов
Фото: соцмережі

На війні проти України загинув колишній “депутат” Керченської “міськради”, колаборант Костянтин Єрманов, передає “Радіо Свобода” із посиланням на російське видання «Агентство» та матір ліквідованого колаборанта. 

Днями матері Єрманова зателефонували з російської військової частини та повідомили про його загибель. При упізнанні використовувався біоматеріал матері, який вона передавала через військкомат, після чого його відвозили до Ростова-на-Дону. Повідомляється, що раніше Костянтин Єрманов вважався зниклим безвісти понад рік. 

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У 2023 році підконтрольний Росії Керченський міський суд засудив Єрманова до 11 років колонії суворого режиму за звинуваченням у зберіганні та розповсюдженні марихуани.

Костянтина Єрманова було “обрано” до “міської ради” Керчі від російської партії «Батьківщина». 2019 року на місцевих “виборах”, які в Україні та світі вважаються незаконними, Єрманов очолював міський виборчий список від цієї російської політсили.

До "виборів" Єрманов був відомий у Керчі як проросійський активіст, який брав активну участь у діяльності так званої «кримської самооборони» у 2014 році. Як повідомляли ЗМІ, він вивісив російський прапор на будівлі міської адміністрації в Керчі.

Після 2014 року Костянтин Єрманов почав публічно критикувати підконтрольну Росії владу Криму. Він стверджує, що ця критика пояснює підвищену увагу до нього з боку чиновників.

Єрманов намагався з'ясувати походження коштів, на які сім'я підконтрольного Москві глави Криму Сергія Аксьонова придбала квартиру в елітному житловому комплексі Barkli Plaza, розташованому на Пречистенській набережній – у самому центрі Москви.

Про те, що квартира площею 234 квадратні метри та вартістю близько 400 мільйонів рублів належить тещі Сергія Аксьонова Людмилі Добрині, у травні 2019 року писало російське видання The Insider.
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