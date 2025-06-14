На війні ліквідували колаборанта, який у 2014 році вивісив російський прапор на будівлі міської адміністрації у Керчі

Понад рік вважали, що він зник безвісти.

На війні проти України загинув колишній “депутат” Керченської “міськради”, колаборант Костянтин Єрманов, передає “Радіо Свобода” із посиланням на російське видання «Агентство» та матір ліквідованого колаборанта.

Днями матері Єрманова зателефонували з російської військової частини та повідомили про його загибель. При упізнанні використовувався біоматеріал матері, який вона передавала через військкомат, після чого його відвозили до Ростова-на-Дону. Повідомляється, що раніше Костянтин Єрманов вважався зниклим безвісти понад рік.

У 2023 році підконтрольний Росії Керченський міський суд засудив Єрманова до 11 років колонії суворого режиму за звинуваченням у зберіганні та розповсюдженні марихуани.

Костянтина Єрманова було “обрано” до “міської ради” Керчі від російської партії «Батьківщина». 2019 року на місцевих “виборах”, які в Україні та світі вважаються незаконними, Єрманов очолював міський виборчий список від цієї російської політсили.

До "виборів" Єрманов був відомий у Керчі як проросійський активіст, який брав активну участь у діяльності так званої «кримської самооборони» у 2014 році. Як повідомляли ЗМІ, він вивісив російський прапор на будівлі міської адміністрації в Керчі.

Після 2014 року Костянтин Єрманов почав публічно критикувати підконтрольну Росії владу Криму. Він стверджує, що ця критика пояснює підвищену увагу до нього з боку чиновників.

Єрманов намагався з'ясувати походження коштів, на які сім'я підконтрольного Москві глави Криму Сергія Аксьонова придбала квартиру в елітному житловому комплексі Barkli Plaza, розташованому на Пречистенській набережній – у самому центрі Москви.

Про те, що квартира площею 234 квадратні метри та вартістю близько 400 мільйонів рублів належить тещі Сергія Аксьонова Людмилі Добрині, у травні 2019 року писало російське видання The Insider.