“Кримський вітер”: на аеродромі "Саки" виникла пожежа

У тимчасово окупованому росіянами Криму продовжуються пожежі.
Про це повідомляє “Кримський вітер”.
“На аеродромі "Саки" у Новофедорівці - пожежа”, - йдеться у повідомленні.
Моніторингова група зробила такі висновки з посиланням на дані супутникової зйомки.
Уточнюється, що пожежа виникла там, де злітна смуга та склади.
“Кримський вітер” нагадав, що днями пожежа була на складі ПММ аеродрому "Кримськ" у Краснодарському краї, а тиждень тому - дві пожежі на аеродромі "Морозовськ” у Ростовській області.
- В СБУ підтвердили ураження складів боєприпасів 126-ї бригади берегової оборони РФ біля Перевального у Криму.