“Кримський вітер”: на аеродромі "Саки" виникла пожежа

Пожежа виникла там, де розташовані злітна смуга та склади.

У тимчасово окупованому росіянами Криму продовжуються пожежі.

Про це повідомляє “Кримський вітер”.

“На аеродромі "Саки" у Новофедорівці - пожежа”, - йдеться у повідомленні.

Моніторингова група зробила такі висновки з посиланням на дані супутникової зйомки.

Уточнюється, що пожежа виникла там, де злітна смуга та склади.

“Кримський вітер” нагадав, що днями пожежа була на складі ПММ аеродрому "Кримськ" у Краснодарському краї, а тиждень тому - дві пожежі на аеродромі "Морозовськ” у Ростовській області.