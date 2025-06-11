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“Кримський вітер”: на аеродромі "Саки" виникла пожежа

Пожежа виникла там, де розташовані злітна смуга та склади.

“Кримський вітер”: на аеродромі "Саки" виникла пожежа
На аеродромі "Саки" виникла пожежа
Фото: Кримський вітер

У тимчасово окупованому росіянами Криму продовжуються пожежі.

Про це повідомляє “Кримський вітер”.

“На аеродромі "Саки" у Новофедорівці - пожежа”, - йдеться у повідомленні.

Моніторингова група зробила такі висновки з посиланням на дані супутникової зйомки.

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Уточнюється, що пожежа виникла там, де злітна смуга та склади.

“Кримський вітер” нагадав, що днями пожежа була на складі ПММ аеродрому "Кримськ" у Краснодарському краї, а тиждень тому - дві пожежі на аеродромі "Морозовськ” у Ростовській області.
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