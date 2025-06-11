​Мешканця Харківщини підозрюють у зловживанні впливом в Сервісному центрі МВС

Поліція підозрює мешканця Харківської області у зловживанні впливом в Сервісному центрі МВС.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“За 1300 євро він обіцяв вплинути на працівників РСЦ для отримання позитивної оцінки при складанні теоретичного та практичного іспитів з водіння авто”, - йдеться у повідомленні.

За ці гроші чоловік зобов'язався організувати видачу посвідчення в максимально стислі строки. А під час особистої зустрічі, підозрюваний заявив, що у чоловіка нібито немає допуску до складання іспитів, тому необхідно заплатити додаткові гроші.

Під час обшуків у підозрюваного виявили й вилучили водійське посвідчення та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, оформлене на іншу особу. Також в нього знайшли пусті та заповнені бланки повісток РТЦК .

Йому оголосили про підозру за ч. 2 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України, чоловіку загрожує до 5 років позбавлення волі.