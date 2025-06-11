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Суд залишив під вартою екскомандира 155 бригади "Анна Київська" і зменшив суму застави

Суд задовольнив прохання адвоката і зменшив заставу до 27 млн гривень.

Суд залишив під вартою екскомандира 155 бригади "Анна Київська" і зменшив суму застави
Дмитро Рюмшин
Фото: "Радіо Свобода"

Печерський районний суд міста Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою екскомандиру 155 бригади Дмитру Рюмшину до 20 липня.

Про це повідомляє Суспільне.

Під час засідання прокурор повідомив, що Дмитро Рюмшин не проінформував командування про 630 випадків самовільного залишення частини у бригаді "Анна Київська".

Адвокат пояснив це тим, що Рюмшин був у відрядженні, а повідомити мав тимчасово виконуючий обов'язки командира бригади. Дмитро Рюмшин був у Франції під час навчань частини військових бригади, а саме його виконуючий обов'язки формував списки військових.

Прокурор про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів, до 20 липня та можливістю внесення застави у 30 млн грн. 

Суд задовольнив прохання прокурора про продовження тримання під вартою до 20 липня та зменшив розмір застави до 27 млн грн.

Справа екскомбрига Рюмшина

  • Журналіст Юрій Бутусов розповів про те, що зі 15-ої бригади понад 1000 військових пішли в СЗЧ – як в Україні, так і у Франції, де на навчаннях перебували бійці. Підтвердив випадки дезертирства і французький Генштаб.
  • Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий назвав "непросту ситуацію із СЗЧ" у 155-й бригаді наслідком низької ефективності командирів середньої ланки.
  • У січня ДБР затримало командира однієї з рот бригади "Анна Київська", якого підозрюють у самовільному залишенні частини та підбурюванні до цього побратимів.
  • 20 січня Служба безпеки спільно з Національною поліцією та працівниками ДБР затримала Рюмшина, якого підозрюють у дозволі підлеглим самовільно залишати частину. 22 січня суд обрав йому запобіжний захід - військового відправили під варту з альтернативою застави у 90 мільйонів гривень.
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