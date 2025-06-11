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На околицях Києва знайшли два російські дрони

Вони становили небезпеку, оскільки могли здетонувати в будь-який час. 

На околицях Києва знайшли два російські дрони
Їх знешкодили.
Фото: поліція Києва в Facebook

Поліцейські вибухотехніки знешкодили два ворожі дрони, знайдені на околицях Києва після нічної атаки. Дрони в лісосмузі знайшли місцеві мешканці. 

Безпілотники становили загрозу, оскільки могли вибухнути будь-якої миті, повідомили в поліції Києва. Фахівці "здійснили безпечне та контрольоване знешкодження боєприпасів та ніхто не постраждав". 

Правоохоронці закликали киян бути пильними і негайно повідомляти про підозрілі предмети на лінію 102. Не можна торкатися і переміщувати такі об'єкти. 

Зазначимо, що росіяни обладнують дрони вибухівкою, здатною детонували у випадковий час після збиття. Вона може мати різний вигляд. 
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