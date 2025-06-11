Україна та Польща обмінялися дозволами на продовження ексгумаційних робіт на своїх територіях

Україна дозволила польській стороні ексгумацію загиблих в 1939 році польських військових, похованих на території колишнього с. Збоїська (нині в межах Львова). Натомість Польща дозволила Україні пошукові та ексгумаційні роботи в с. Юречкова (Республіка Польща).

Україна та Польща роблять чергові кроки для вирішення питань історичної пам’яті, повідомляє українське Міністерство культури.

Українська сторона декларує готовність до продовження пошукових та ексгумаційних робіт в рамках діяльності Українсько-польської Робочої групи з історичних питань.

Як відомо, першим кроком у цьому процесі стало успішне проведення ексгумаційних робіт на території колишнього села Пужники Тернопільської області.

Важливим також стало отримання дозволу від польської сторони на проведення Україною пошукових та ексгумаційних робіт в с. Юречкова (Республіка Польща). Україна розраховує на початок проведення таких робіт вже найближчим часом.

Як підтвердження конструктивної роботи України та Польщі з історичних питань Мінкультури інформує про передачу дозволу польській стороні на проведення ексгумаційних робіт загиблих в 1939 р. польських військовослужбовців, похованих на території колишнього с. Збоїська (нині – в межах Львова).

Мінкульт зазначає, що прикладом успішної взаємодії України та Республіки Польща є спільна протидія провокаціям: засудження акту вандалізму з пам’ятною таблицею на горі Монастир та протидія дезінформаційній атаці щодо фейкових відомостей про нібито скасування українською стороною дозволу на проведення робіт на території колишнього с. Пужники.

“Переконані, що спільна пам’ять та кроки одне одному на зустріч об’єднають наші народи в ім’я нашого спільного європейського майбутнього”, – зазначили у Міністерстві культури України.