Удар по об'єкту енергетики в Херсонській області: мешканців закликали бути готовими до тривалої відсутності світла

Спрогнозувати, скільки часу піде на відновлення, неможливо.

Ситуація з енергопостачанням у Херсонській області залишається складною. Спрогнозувати терміни відновлювальних робіт неможливо, повідомив голова ОВА Прокудін.

Зникнення електроенергії пов'язано з атакою ворога проти важливого енергетичного об'єкту. Енергетики працюють над поверненням постачання.

"Енергетики роблять все можливе, аби ліквідувати наслідки ударів і повернути електропостачання в оселі мешканців регіону. Всі необхідні служби і Міністерства надають потрібну допомогу. Вдячний їм за підтримку! Наразі спрогнозувати термін робіт – неможливо. Жителі регіону, прошу вас поставитися із розумінням і підготуватися до тривалої відсутності електропостачання", – сказав Прокудін.