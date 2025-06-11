Удар по об'єкту енергетики в Херсонській області: мешканців закликали бути готовими до тривалої відсутності світла

Ситуація з енергопостачанням у Херсонській області залишається складною. Спрогнозувати терміни відновлювальних робіт неможливо, повідомив голова ОВА Прокудін.
Зникнення електроенергії пов'язано з атакою ворога проти важливого енергетичного об'єкту. Енергетики працюють над поверненням постачання.
"Енергетики роблять все можливе, аби ліквідувати наслідки ударів і повернути електропостачання в оселі мешканців регіону. Всі необхідні служби і Міністерства надають потрібну допомогу. Вдячний їм за підтримку! Наразі спрогнозувати термін робіт – неможливо. Жителі регіону, прошу вас поставитися із розумінням і підготуватися до тривалої відсутності електропостачання", – сказав Прокудін.
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