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Удар по об'єкту енергетики в Херсонській області: мешканців закликали бути готовими до тривалої відсутності світла

Спрогнозувати, скільки часу піде на відновлення, неможливо. 

Удар по об'єкту енергетики в Херсонській області: мешканців закликали бути готовими до тривалої відсутності світла
Фото: 7dniv.info

Ситуація з енергопостачанням у Херсонській області залишається складною. Спрогнозувати терміни відновлювальних робіт неможливо, повідомив голова ОВА Прокудін. 

Зникнення електроенергії пов'язано з атакою ворога проти важливого енергетичного об'єкту. Енергетики працюють над поверненням постачання. 

"Енергетики роблять все можливе, аби ліквідувати наслідки ударів і повернути електропостачання в оселі мешканців регіону. Всі необхідні служби і Міністерства надають потрібну допомогу. Вдячний їм за підтримку! Наразі спрогнозувати термін робіт – неможливо. Жителі регіону, прошу вас поставитися із розумінням і підготуватися до тривалої відсутності електропостачання", – сказав Прокудін. 

  • Сьогодні вранці повністю знеструмило Миколаїв та інші населені пункти області. Однак це не було пов'язано з воєнними діями, повідомляла місцева влада. 
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