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Джерела в СБУ розповіли, які дрони використали для ударів по літаках під час операції "Павутина"

Технологія дронів дозволила керувати ними дистанційно.

Для ураження російських стратегічних бомбардувальників під час спецоперації "Павутина" використали дрони, розроблені й виготовлені інженерами Служби безпеки. Про це LB повідомили джерела в спецслужбі. 

Ці дрони створені для виконання завдань у глибокому тилу ворога. Інженери врахували й особливості цілей ураження, аби обходити ворожу протидію. 

Дрони, які використали для ураження авіації
Фото: надано джерелами
Дрони, які використали для ураження авіації

"Вказані дрони – унікальна розробка Служби безпеки України із застосуванням сучасних технологій, яка дозволила дистанційно, в режимі реального часу, керувати ними за тисячі кілометрів від державного кордону України, обходити наявну у ворога протидію та ефективно здійснювати ураження стратегічної авіації", – повідомили співрозмовники в СБУ. 

Операція "Павутина"

1 червня Україна провела спецоперацію з ураження ворожої стратегічної авіації, якою ворог атакував українців. Дрони одночасно вразили 41 літак на чотирьох аеродромах: "Оленья", "Дягілєво", "Іваново" й "Бєлая".

Атаку готувала й реалізувала СБУ. Керував нею голова Служби безпеки Василь Малюк. Підготовка до спецоперації тривала півтора року і трималася в секреті. Спершу на територію Росії перевезли FPV-безпілотники, а потім – модульні будиночки з відкидним дахом. На території Росії дрони заховали у будиночки, розміщені на вантажівках. У необхідний час дахи будиночків відкрили, а дрони полетіли.

Серед уражених літаків – радіолокаційний А-50, а також Ту-95, Ту-22, Ту-160, Ан-12 та Іл-78. Деякі борти повністю знищені, деяким знадобиться тривалий ремонт. Орієнтована вартість збитків для окупантів – $7 млрд. 

Якби не ураження, усі ці літаки Росія продовжувала б використовувати для ударів по українцях, зокрема – цивільних. 

У СБУ наголошували, що метою атаки були винятково військові, а отже – законні цілі. 
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