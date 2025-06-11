Для ураження російських стратегічних бомбардувальників під час спецоперації "Павутина" використали дрони, розроблені й виготовлені інженерами Служби безпеки. Про це LB повідомили джерела в спецслужбі.

Ці дрони створені для виконання завдань у глибокому тилу ворога. Інженери врахували й особливості цілей ураження, аби обходити ворожу протидію.

Фото: надано джерелами Дрони, які використали для ураження авіації

"Вказані дрони – унікальна розробка Служби безпеки України із застосуванням сучасних технологій, яка дозволила дистанційно, в режимі реального часу, керувати ними за тисячі кілометрів від державного кордону України, обходити наявну у ворога протидію та ефективно здійснювати ураження стратегічної авіації", – повідомили співрозмовники в СБУ.

Операція "Павутина"

1 червня Україна провела спецоперацію з ураження ворожої стратегічної авіації, якою ворог атакував українців. Дрони одночасно вразили 41 літак на чотирьох аеродромах: "Оленья", "Дягілєво", "Іваново" й "Бєлая".

Атаку готувала й реалізувала СБУ. Керував нею голова Служби безпеки Василь Малюк. Підготовка до спецоперації тривала півтора року і трималася в секреті. Спершу на територію Росії перевезли FPV-безпілотники, а потім – модульні будиночки з відкидним дахом. На території Росії дрони заховали у будиночки, розміщені на вантажівках. У необхідний час дахи будиночків відкрили, а дрони полетіли.

Серед уражених літаків – радіолокаційний А-50, а також Ту-95, Ту-22, Ту-160, Ан-12 та Іл-78. Деякі борти повністю знищені, деяким знадобиться тривалий ремонт. Орієнтована вартість збитків для окупантів – $7 млрд.

Якби не ураження, усі ці літаки Росія продовжувала б використовувати для ударів по українцях, зокрема – цивільних.

У СБУ наголошували, що метою атаки були винятково військові, а отже – законні цілі.