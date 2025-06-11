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Тамбовський пороховий завод у Росії зазнав атаки

Це підприємство є одним з головних постачальників для армії Росії. Випускає близько 200 видів продукції, зокрема для артилерії. 

Тамбовський пороховий завод у Росії зазнав атаки
Пожежа в Котовську
Фото: скриншот відео ASTRA

Цієї ночі дрони атакували Тамбовський пороховий завод, розташований в Котовську. На території підприємства спалахнула пожежа, передає ASTRA.

Губернатор підтвердив атаку й пожежу, але не сказав, де саме вона зайнялася. За даними керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, завод "ставить роботу на паузу". 

"Він є одним з ключових об‘єктів російського ВПК, який задіяний у війні проти України. Там виробляються порохи, які використовуються для різних видів стрілецької зброї, артилерійських та реактивних систем", – повідомив Коваленко. 

Він нагадав, що це вже не перша атака на підприємство. 

Тамбовський пороховий виготовляє близько 200 видів продукції для артилерії та стрілецької зброї. Є частиною державної корпорації "Ростєх". Після нападу Росії на Україну в 2022 році завод значно наростив спроможності. Він є одним з основних постачальників для армії окупантів. 
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