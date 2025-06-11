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​На Одещині через російські обстріли спалахнули пожежі (доповнено)

Люди не постраждали.

​На Одещині через російські обстріли спалахнули пожежі (доповнено)
наслідки російського обстрілу
Фото: ДСНС

У ніч на 11 червня Росія атакувала Одещину. У області є ушкодження та руйнування, але люди не постраждали.

Про це повідомили у ДСНС. Пізніше у Одеській облпрокуратурі зазначили, що окупанти атакували Одеську область ударними безпілотниками. Внаслідок атаки пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура Ізмаїльського та Білгород-Дністровського районів. 

Руйнувань та пошкоджень зазнали дачні будинки, господарчі споруди, легкові автомобілі та цивільні плавзасоби.

На місцях спалахнули пожежі – їх оперативно ліквідували рятувальники.

Наслідки російської атаки
Фото: ДСНС
Наслідки російської атаки
Наслідки російської атаки
Фото: ДСНС
Наслідки російської атаки

  • Унаслідок російських ударів уночі 10 червня найбільше постраждали Київ, Київська та Одеська області. Зокрема на Одещині було відомо про загиблих та поранених. 
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