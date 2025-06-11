У ніч на 11 червня Росія атакувала Одещину. У області є ушкодження та руйнування, але люди не постраждали.
Про це повідомили у ДСНС. Пізніше у Одеській облпрокуратурі зазначили, що окупанти атакували Одеську область ударними безпілотниками. Внаслідок атаки пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура Ізмаїльського та Білгород-Дністровського районів.
Руйнувань та пошкоджень зазнали дачні будинки, господарчі споруди, легкові автомобілі та цивільні плавзасоби.
На місцях спалахнули пожежі – їх оперативно ліквідували рятувальники.
- Унаслідок російських ударів уночі 10 червня найбільше постраждали Київ, Київська та Одеська області. Зокрема на Одещині було відомо про загиблих та поранених.