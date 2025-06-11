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Українець, що вчинив ножовий напад в Амстердамі, виявився дезертиром

Чоловік мав план потрапити до європейської в'язниці.

Українець, що вчинив ножовий напад в Амстердамі, виявився дезертиром
Площа Дам в Амстердамі
Фото: EPA/UPG

Нідерландський мовник NOS повідомив, що за нападом з ножем в центрі Амстердама у березні цього року, внаслідок якого постраждали 5 людей, стоїть людина, що дезертувала зі Збройних Сил України.

Чоловік на ім'я Роман отримав від командування короткотермінову відпустку, щоб відвідати матір, яка виїхала до Чехії після початку вторгнення росіян. Проте 30-річний військовий натомість вирушив у Нідерланди.

Колеги Романа розповіли журналістам, що той демонстрував ознаки погіршення психічного стану і заявляв про мрію провести решту життя у європейській в'язниці в Норвегії чи іншій країні, відомій хорошими умовами у тюрмах. Військовий навіть вивчав закони різних держав, щоб зрозуміти, як отримати довічне ув'язнення.
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