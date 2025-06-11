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Прем'єр Словаччини висунув ультиматум щодо антиросійських санкцій

Роберт Фіцо шантажує Брюссель.

Прем'єр Словаччини висунув ультиматум щодо антиросійських санкцій
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо
Фото: EPA/UPG

Очільник словацького уряду Роберт Фіцо відреагував на презентацію Єврокомісією пропозицій щодо 18-го пакету санкцій проти Росії за вторгнення в Україну. 

Як зазначив політик на своїй сторінці у Facebook, Словаччина не буде підтримувати ухвалення нових обмежень проти агресора, якщо "Єврокомісія не надасть реального плану вирішення кризи, в якій країна опиниться після повного припинення постачання газу, нафти та ядерного палива з Росії".

Для Фіцо це вже не перший випадок демаршу щодо планів Брюсселя з протидії економічній діяльності РФ: під час своєї поїздки до Путіна на парад 9 травня прем'єр обіцяв диктатору блокувати будь-які санкції, що передбачатимуть відмову від російських енергоносіїв. Пізніше він виправдовував таку позицію "відстоюванням національних інтересів Словаччини".

 
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