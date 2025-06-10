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Порошенко пропонує скликати окреме засідання ради через проблему з будівництвом фортифікаційних споруд

«40 мільярдів гривень були розбазарені доведеними фактами на фортифікаціях», - заявив нардеп.

Порошенко пропонує скликати окреме засідання ради через проблему з будівництвом фортифікаційних споруд
Зведення фортифікацій, фото ілюстративне
Фото: Міноборони

Необхідно провести окреме засідання Верховної ради, аби розглянути складну ситуацію з будівництвом фортифікаційних споруд.

Про це на брифінгу заявив лідер фракції «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.

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Він також наголосив, що треба відкрити для суспільства результати роботи парламентської тимчасової слідчої комісії з питань фортифікацій та закупівлі дронів.

«Ми вимагаємо визначити відповідальних за непобудову, за корупцію, за зрив фінансування, відсторонити, звільнити і притягти до кримінальної відповідальності... Депутати мають право як представники народу задати питання і отримати відповіді для того, щоб поправити критичну ситуацію, яка складається. Відсторонити від участі в проекті військово-цивільні адміністрації. Координуючу роль закріпити за Державною службою спеціального транспорту, за Силами підтримки», - сказав депутат.

Порошенко також озвучив пропозицію відкрити гарячу лінію для представників громадськості, активістів, журналістів з конкретними напрямками.

«40 мільярдів гривень були розбазарені доведеними фактами на фортифікаціях... З резервного фонду передбачалося фінансування будівництва фортифікаційних споруд. На кеш-беки було витрачено 20 мільярдів, а на фортифікаційні споруди за тією інформацією, яка є у відкритому доступі, було витрачено лише 800 мільйонів», – зазначив нардеп.

Членкиня Комітету з питань антикорупційної політики Вікторія Сюмар, яка з колегами їздила на Сумщину, розповіла, що там рівень фортифікацій сягав по пояс; виявили таку ситуацію за 500 метрів від кордону з РФ. При цьому рови військові копали власноруч лопатами і поскаржилися на відсутність бетонних укріплень. Для позицій вони використовували також дерево, але через порубку на бійців відкривають кримінальні справи, додала Сюмар. Вона також повідомила, що нині ці території зі слабким рівнем зведення фортифікацій уже окуповані росіянами.

  • У березні цього року Кабмін виділив 83,3 млн грн на завершення будівництва фортифікацій у Запорізькій області.
  • У грудні 2024 року Денис Шмигаль заявив, що будівництво фортифікацій у цьому регіоні області було виконане на 100%. Підготували 358 військових опорних пунктів.
  • У січні цього року Кабмін передав Міністерству оборони управління над фортифікаціями. Раніше кошти на зведення оборонних споруд надавали Агентству відновлення і ОВА.
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