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Україна та Росія провели другий етап масштабного обміну полоненими

В Україну повернули захисників із різних складових наших Сил оборони. 

Україна та Росія провели другий етап масштабного обміну полоненими
Обмін полоненими 10 червня
Фото: Офіс президента

Україна та Росія провели другий етап обміну військовополоненими – сторони повернули додому групи поранених і тяжкопоранених бійців.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський. 

"Продовжуємо повернення наших людей, про яке домовились у Стамбулі. Сьогодні – перший етап повернення з російського полону наших важкопоранених і поранених воїнів. Усі вони потребують негайної медичної допомоги. Це важливий гуманітарний акт", – написав він у Telegram.

Зеленський зазначив, що в Україну повернули захисників із різних складових наших Сил оборони та безпеки: Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту. 

"Обміни мають продовжуватись. Робимо все, щоб знайти та повернути кожного й кожну, хто в полоні. Вдячний усім, хто допомагає", - наголосив Зеленський.

Обмін полоненими 10 червня
Фото: Офіс президента
Обмін полоненими 10 червня

Обмін полоненими 10 червня
Фото: Офіс президента
Обмін полоненими 10 червня

Обмін полоненими 10 червня
Фото: Офіс президента
Обмін полоненими 10 червня

9 червня  розпочався обмін військовополоненими між Україною та Росією у рамках  домовленостей у Стамбулі. Обмін триватиме в декілька етапів.
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