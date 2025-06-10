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​ГУР: фото з написом "Слава Росії" на тілі звільненого з російського полону захисника - справжнє

90% опитаних українських військових, яких звільнили з полону, свідчать про порушення умов утримання з боку Росії. 

​ГУР: фото з написом "Слава Росії" на тілі звільненого з російського полону захисника - справжнє
Андрій Юсов
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Фотографія звільненого з російського полону українського військового, на тілі якого видно наслідки жахливих тортур та випалено напис "Слава Росії", є справжньою.

Це підтвердив заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов, передає "Інтерфакс-Україна".

"На жаль, це – справжнє фото. Історія така, що це не з цього обміну, це з одного з попередніх обмінів. Лікар під час огляду в одному з регіональних центрів, де хлопці проходять реабілітацію, просто не витримав, сфотографував і виклав у мережу це свідчення того, через що проходять у полоні наші захисники. Фото говорить саме за себе. І дуже важливо, щоб його бачили не тільки українці - вони добре знають, хто такі росіяни, а бачив увесь світ відповідно", - сказав він в ефірі телемарафону. 

Юсов зазначив, що 90% опитаних українських військових, яких звільнили з російського полону, свідчать про порушення умов утримання з боку РФ - від відсутності медичної допомоги до катувань.

Він наголосив, що Україна ретельно документує всі подібні факти і фіксує всю необхідну інформацію: як про умови утримання, так і про всіх причетних до порушення прав українських полонених.

"Це все стає частиною роботи і українського слідства і правосуддя, і роботи України на міжнародних правових майданчиках", - додав Юсов.

Раніше в мережі було оприлюднено фото, на якому показано тіло звільненого з полону українського воїна після жахливих тортур. Росіяни випалили на тілі полоненого воїна слова "Слава России". Йог тіло було вкрито численними шрамами.

  • За даними ООН, понад 95% українських військовополонених зазнали тортур в російському полоні
  • Росія також часто наказує своїм солдатам убивати українських військовослужбовців, які здаються в полон. Про це свідчать перехоплені радіопереговори та записи з безпілотників. За даними української Генпрокуратури, станом на 5 травня відкрито 75 кримінальних справ за підозрою у стратах 268 українських військовополонених. 
  • Україна утримує полонених окупантів і забезпечує їхні права  відповідно до Женевських конвенцій. Вони мають змогу зв'язатися з родичами, а також працювати.  Середній заробіток військовополонених росіян в українських таборах становить від 1,5 тис. до 2 тис. грн в місяць.
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