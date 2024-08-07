Місія ООН: понад 95% українських військовополонених занали тортур в РФ

"Це найгірше, що я бачила за 20 років моєї кар’єри, відвідуючи полонених від імені ООН", — повідомила Белль.

Керівниця моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белль заявила, що понад 95% українських військовослужбовців зазнали катувань з боку росіян під час перебування в неволі РФ.

Про це вона розповіла в інтерв’ю для програми "Nieuwsuur" нідерландського телеканалу NOS, пише "Укрінформ".

"Вони зазнають тортур під час першого допиту. Їх б’ють металевими палицями та палками, жорстко б'ють струмом. Їх роздягають. Це жахливо. Це найгірше, що я бачила за 20 років моєї кар’єри, відвідуючи полонених від імені ООН. Тортури є широкопоширеними та структурними. 95% українських військовополонених зазнали тортур, і це є воєнним злочином", — сказала вона.

Белль також наголосила, що інформацію щодо українських військовополонених, коли вони не мають до них доступу, збирають під час розмов після їхнього повернення на Батьківщину.

Представниця місії ООН зазначає, що ставлення до російських військовополонених в Україні відрізняється від того, з чим стикаються українські військовополонені у Росії.

"Українська влада надає нам безобмежений доступ до таборів та тимчасових в’язниць із військовополоненими. Хоча з початку вторгнення були деякі проблеми, проте за останні 1,5 року ми спостерігали умови утримання, які відповідають гуманітарному праву війни", — сказала Белль.