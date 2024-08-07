Киянин ошукав військовослужбовців на 600 тисяч гривень, — генпрокуратура

Жителю Києва, який через інтернет продавав військовим неіснуючі товари, оголошено про підозру.

Згідно з повідомленням Офісу генпрокурора, чоловіка підозрюють у шахрайстві (ч. 1, 2 ст. 190 КК України).

Відомо, що підозрюваний шукав у соцмережах оголошення дружин військових, які хотіли придбати необхідні їхнім чоловікам товари: тепловізори, аптечки, системи РЕБ, дрони та інше. Він їм розповідав, що займається волонтерською діяльністю та може придбати необхідне спорядження, при цьому просив надіслати йому на карту передоплату.

Після цього у поштовому застосунку шахрай створював накладну, дані про яку надсилав дружинам військових. Це мало б свідчило про те, що він відправив необхідні товари. Насправді ж у посилки він клав мʼякі іграшки, пластикові стакани, коробки та інші предмети. Врешті він переставав виходити на звʼязок зі своїми жертвами.

Наразі відомо про щонайменше 19 людей, яких чоловік ошукав загалом на 600 тис. грн. Він також видавав себе в інтернеті за військовослужбовця та збирав кошти на "ремонт автомобіля".