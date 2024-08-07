В “Азові” зазначили, що це не просто ще одне цинічне порушення росіянами Женевської конвенції, а це удар по людській честі й гідності, по міжнародному праву.

До смерті полоненого “азовця” Олександра Іщенка в російському СІЗО призвели множинні переломи й травма грудної клітки, повідомив заступник командира полку «Азов» Національної гвардії України Святослав Паламар із посиланням на результати судово-медичної експертизи й довідку про причину смерті.

“Підтверджено факт чергового жорстокого вбивства українського військовополоненого. Документ додаю з погодження пані Олени, дружини закатованого Іщенка Олександра Олександровича, який мобілізувався в «Азов» 27 лютого 2022 року. Це не просто ще одне цинічне порушення росіянами Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Це удар по людській честі й гідності, по міжнародному праву, по тим принципам та цінностям, які ми відстоюємо на фронті”, – написав Паламар.

Він закликав українських високопосадовців тиснути на Захід для допомоги у поверненні наших полонених додому.

“Почніть нарешті діяти. Від ваших дій залежать життя наших воїнів. Від ваших голосів та від вашої рішучості сьогодні залежить, чи збільшиться цей кривавий список закатованих українських полонених, і чи понесуть відповідальність кати та вбивці”, – закликав Паламар.