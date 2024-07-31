У російському СІЗО помер полонений “азовець” Олександр Іщенко

Окупанти судили Олександра Іщенко разом із ще 23 українцями з“Азову”, у тому числі 9 жінок.

Військовополонений українець Олександр Іщенко, який служив водієм у полку “Азов”, помер у СІЗО-5 у Ростові-на-Дону, повідомив кореспондент “Медіазони” із засідання Південного окружного військового суду в Ростові-на-Дону, яке розглядає справу Іщенка та ще 23 “азовців”.

Документів, які підтверджують смерть підсудного, СІЗО надати суду ще не встигло. Точна дата і причина смерті поки що теж невідомі.

Уточнення. Смерть Іщенка підтвердила донька. Він помер ще дев'ять днів тому, але росіяни не поінформували про це родину, повідомив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. Причину смерті росіяни теж приховують.

"Беззаперечно про трагедію додатково повідомив МКЧХ та ООН, аби організації зафіксували факт загибелі військовополоненого і звернули увагу на умови утримання українських полонених захисників. Україна вимагає, аби РФ неухильно дотримувалася Женевських конвенцій – надавала необхідну медичну допомогу, створила змішану медичну комісію, аби це дало змогу репатріювати всіх тяжкохворих та тяжкопоранених", – сказав він.

На сьогоднішньому засіданні суд закінчив вивчення доказів у справі, але до дебатів не перейшов, щоби дочекатися з ізолятора документів про загибель Іщенка. Дебати мають відбутися 7 серпня.

“Медіазон” зазначає, що Олександру Іщенку було 55 років, він був одружений. 25 лютого 2022 року Іщенко вступив у територіальну оборону полку спеціального призначення “Азов” як військовий водій. Навесні 2022 року в Маріуполі він потрапив до російського полону, а потім став фігурантом кримінальної справи разом із ще 23 українцями. У справі проходять дев'ять жінок, більшість із них – кухарі, які готували їжу для військовослужбовців полку “Азов”.

Окупанти звинувачують захисників України з “Азову” у насильницькому захопленні влади та в участі у діяльності терористичної організації.