У російському СІЗО помер полонений “азовець” Олександр Іщенко

Військовополонений українець Олександр Іщенко, який служив водієм у полку “Азов”, помер у СІЗО-5 у Ростові-на-Дону, повідомив кореспондент “Медіазони” із засідання Південного окружного військового суду в Ростові-на-Дону, яке розглядає справу Іщенка та ще 23 “азовців”.
Документів, які підтверджують смерть підсудного, СІЗО надати суду ще не встигло. Точна дата і причина смерті поки що теж невідомі.
Уточнення. Смерть Іщенка підтвердила донька. Він помер ще дев'ять днів тому, але росіяни не поінформували про це родину, повідомив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. Причину смерті росіяни теж приховують.
"Беззаперечно про трагедію додатково повідомив МКЧХ та ООН, аби організації зафіксували факт загибелі військовополоненого і звернули увагу на умови утримання українських полонених захисників. Україна вимагає, аби РФ неухильно дотримувалася Женевських конвенцій – надавала необхідну медичну допомогу, створила змішану медичну комісію, аби це дало змогу репатріювати всіх тяжкохворих та тяжкопоранених", – сказав він.
На сьогоднішньому засіданні суд закінчив вивчення доказів у справі, але до дебатів не перейшов, щоби дочекатися з ізолятора документів про загибель Іщенка. Дебати мають відбутися 7 серпня.
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“Медіазон” зазначає, що Олександру Іщенку було 55 років, він був одружений. 25 лютого 2022 року Іщенко вступив у територіальну оборону полку спеціального призначення “Азов” як військовий водій. Навесні 2022 року в Маріуполі він потрапив до російського полону, а потім став фігурантом кримінальної справи разом із ще 23 українцями. У справі проходять дев'ять жінок, більшість із них – кухарі, які готували їжу для військовослужбовців полку “Азов”.
Окупанти звинувачують захисників України з “Азову” у насильницькому захопленні влади та в участі у діяльності терористичної організації.