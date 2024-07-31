Укрзалізниця збільшила кількість поїздів із жіночими купе

Укрзалізниця продовжує системно розширювати кількість поїздів із жіночими купе, доступних для пасажирок, повідомляє пресслужба компанії.
Так, з 1 серпня жіночі купе зʼявляться на наступних чотирьох рейсах далекого сполучення:
- № 1/2 Харків — Івано-Франківськ.
- № 5/6 Запоріжжя — Ясіня;
- № 43/44 Черкаси — Івано-Франківськ;
- № 95/96 Київ — Рахів.
Укрзалізниця зазначає, що традиційно квитки в жіночі купе повністю викупаються на тиждень наперед, проте ще доступні при плануванні поїздки заздалегідь.
Також на поїзди із жіночими купе доступний моніторинг квитків з автовикупом — цей механізм дає можливість вихопити квитки із системи для пасажира автоматично, як тільки хтось із інших пасажирів, наприклад, поверне свій квиток.⠀
Середньостатистичний відсоток повернення проїзних документів на всі напрямки складає 10%, тож при активуванні автовикупу шанси все ж знайти потрібний квиток значно підвищуються.⠀
Посадка до жіночих купе доступна жінкам та дітям, яким не виповнилося 6 років.⠀
Ці додаткові поїзди поповнять перелік з 8 поїздів, що вже зараз курсують із жіночими купе:
- №15/16 Харків – Ясіня;
- №17/18 Харків – Ужгород;
- №26/236 Одеса – Ясіня;
- №3/4 Запоріжжя – Ужгород;
- №41/42 Дніпро – Трускавець;
- №29/30 Київ – Ужгород;
- №81/82 Київ – Ужгород;
- №75/76 Київ – Кривий Ріг.
Придбання квитків у жіночі купе доступне виключно в застосунку Укрзалізниці, де такі місця мають відповідну позначку.