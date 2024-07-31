Укрзалізниця збільшила кількість поїздів із жіночими купе

З 1 серпня курсуватимуть вагони з жіночими купе ще на чотирьох рейсах далекого сполучення.

Укрзалізниця продовжує системно розширювати кількість поїздів із жіночими купе, доступних для пасажирок, повідомляє пресслужба компанії.

Так, з 1 серпня жіночі купе зʼявляться на наступних чотирьох рейсах далекого сполучення:

⁠№ 1/2 Харків — Івано-Франківськ.

⁠№ 5/6 Запоріжжя — Ясіня;

⁠№ 43/44 Черкаси — Івано-Франківськ;

⁠№ 95/96 Київ — Рахів.

Укрзалізниця зазначає, що традиційно квитки в жіночі купе повністю викупаються на тиждень наперед, проте ще доступні при плануванні поїздки заздалегідь.

Також на поїзди із жіночими купе доступний моніторинг квитків з автовикупом — цей механізм дає можливість вихопити квитки із системи для пасажира автоматично, як тільки хтось із інших пасажирів, наприклад, поверне свій квиток.⠀

Середньостатистичний відсоток повернення проїзних документів на всі напрямки складає 10%, тож при активуванні автовикупу шанси все ж знайти потрібний квиток значно підвищуються.⠀

Посадка до жіночих купе доступна жінкам та дітям, яким не виповнилося 6 років.⠀

Ці додаткові поїзди поповнять перелік з 8 поїздів, що вже зараз курсують із жіночими купе:

⁠№15/16 Харків – Ясіня;

⁠№17/18 Харків – Ужгород;

⁠№26/236 Одеса – Ясіня;

⁠№3/4 Запоріжжя – Ужгород;

⁠№41/42 Дніпро – Трускавець;

⁠№29/30 Київ – Ужгород;

⁠№81/82 Київ – Ужгород;

⁠№75/76 Київ – Кривий Ріг.

Придбання квитків у жіночі купе доступне виключно в застосунку Укрзалізниці, де такі місця мають відповідну позначку.