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Укрзалізниця збільшила кількість поїздів із жіночими купе

З 1 серпня курсуватимуть вагони з жіночими купе ще на чотирьох рейсах далекого сполучення.

Укрзалізниця збільшила кількість поїздів із жіночими купе
Фото: Укрзалізниця

Укрзалізниця продовжує системно розширювати кількість поїздів із жіночими купе, доступних для пасажирок, повідомляє пресслужба компанії. 

Так, з 1 серпня жіночі купе зʼявляться на наступних чотирьох рейсах далекого сполучення:

  • ⁠№ 1/2 Харків — Івано-Франківськ.
  • ⁠№ 5/6 Запоріжжя — Ясіня;
  • ⁠№ 43/44 Черкаси — Івано-Франківськ;
  • ⁠№ 95/96 Київ — Рахів.

Укрзалізниця зазначає, що традиційно квитки в жіночі купе повністю викупаються на тиждень наперед, проте ще доступні при плануванні поїздки заздалегідь. 

Також на поїзди із жіночими купе доступний моніторинг квитків з автовикупом — цей механізм дає можливість вихопити квитки із системи для пасажира автоматично, як тільки хтось із інших пасажирів, наприклад, поверне свій квиток.⠀

Середньостатистичний відсоток повернення проїзних документів на всі напрямки складає 10%, тож при активуванні автовикупу шанси все ж знайти потрібний квиток значно підвищуються.⠀

Посадка до жіночих купе доступна жінкам та дітям, яким не виповнилося 6 років.⠀

Ці додаткові поїзди поповнять перелік з 8 поїздів, що вже зараз курсують із жіночими купе:

  • ⁠№15/16 Харків – Ясіня;
  • ⁠№17/18 Харків – Ужгород;
  • ⁠№26/236 Одеса – Ясіня;
  • ⁠№3/4 Запоріжжя – Ужгород;
  • ⁠№41/42 Дніпро – Трускавець;
  • ⁠№29/30 Київ – Ужгород;
  • ⁠№81/82 Київ – Ужгород;
  • ⁠№75/76 Київ – Кривий Ріг.

Придбання квитків у жіночі купе доступне виключно в застосунку Укрзалізниці, де такі місця мають відповідну позначку.

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