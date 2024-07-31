Міносвіти запускає гарячу лінію “Школа офлайн”

Міністерство освіти і науки України запускає нову гарячу лінію “Школа офлайн”.
Мета – інформувати щодо освітньої політики для повернення учнів до очного навчання.
Для кого створено гарячу лінію: батьки, школярі, освітні управлінці, вчителі, керівники департаментів освіти, представники органів місцевого самоврядування та громадських організацій – усі, хто причетний до змін.
Про що можна дізнатись:
- форми здобуття освіти в новому навчальному році (очна, змішана і дистанційна);
- особливості навчання дітей, переміщених унаслідок російської агресії;
- організація навчання для дітей, які перебувають за кордоном;
- функціонування мережі дистанційних шкіл;
- навчання учнів на тимчасово окупованих територіях;
- можливості для вчителів дистанційних шкіл.
Як скористатися гарячою лінією:
- телефонуйте 1545 з мобільного або стаціонарного телефона;
- у голосовому меню оберіть кнопку 5;
- під'єднайтеся до оператора та озвучте запит.
Коли працює:
- понеділок — четвер: з 9:00 до 17:00;
- п'ятниця: з 9:00 до 16:00.
Розклад автоматично озвучується в голосовому меню.
Більше інформації про комплексну політику «Школа офлайн» та заплановані зміни в школах можна прочитати на спеціальному вебсайті і вайбер-каналі від МОН.
Міносвіти зазначає, що запуск гарячої лінії “Школа офлайн” є важливим кроком у забезпеченні прозорості освітньої політики та підтримки всіх учасників освітнього процесу в період переходу до очного навчання.