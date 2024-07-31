Міносвіти запускає гарячу лінію “Школа офлайн”

Мета – інформувати щодо освітньої політики для повернення учнів до очного навчання.

Міністерство освіти і науки України запускає нову гарячу лінію “Школа офлайн”.

Мета – інформувати щодо освітньої політики для повернення учнів до очного навчання.

Для кого створено гарячу лінію: батьки, школярі, освітні управлінці, вчителі, керівники департаментів освіти, представники органів місцевого самоврядування та громадських організацій – усі, хто причетний до змін.

Про що можна дізнатись:

форми здобуття освіти в новому навчальному році (очна, змішана і дистанційна);

особливості навчання дітей, переміщених унаслідок російської агресії;

організація навчання для дітей, які перебувають за кордоном;

функціонування мережі дистанційних шкіл;

навчання учнів на тимчасово окупованих територіях;

можливості для вчителів дистанційних шкіл.

Як скористатися гарячою лінією:

телефонуйте 1545 з мобільного або стаціонарного телефона;

у голосовому меню оберіть кнопку 5;

під'єднайтеся до оператора та озвучте запит.

Коли працює:

понеділок — четвер: з 9:00 до 17:00;

п'ятниця: з 9:00 до 16:00.

Розклад автоматично озвучується в голосовому меню.

Більше інформації про комплексну політику «Школа офлайн» та заплановані зміни в школах можна прочитати на спеціальному вебсайті і вайбер-каналі від МОН.

Міносвіти зазначає, що запуск гарячої лінії “Школа офлайн” є важливим кроком у забезпеченні прозорості освітньої політики та підтримки всіх учасників освітнього процесу в період переходу до очного навчання.