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Міносвіти запускає гарячу лінію “Школа офлайн”

Мета – інформувати щодо освітньої політики для повернення учнів до очного навчання.

Міносвіти запускає гарячу лінію “Школа офлайн”
Ілюстративне фото
Фото: osvitoria.media

Міністерство освіти і науки України запускає нову гарячу лінію “Школа офлайн”. 

Мета – інформувати щодо освітньої політики для повернення учнів до очного навчання.

Для кого створено гарячу лінію: батьки, школярі, освітні управлінці, вчителі, керівники департаментів освіти, представники органів місцевого самоврядування та громадських організацій – усі, хто причетний до змін.

Про що можна дізнатись:

  • форми здобуття освіти в новому навчальному році (очна, змішана і дистанційна);
  • особливості навчання дітей, переміщених унаслідок російської агресії;
  • організація навчання для дітей, які перебувають за кордоном;
  • функціонування мережі дистанційних шкіл;
  • навчання учнів на тимчасово окупованих територіях;
  • можливості для вчителів дистанційних шкіл.

Як скористатися гарячою лінією

  • телефонуйте 1545 з мобільного або стаціонарного телефона;
  • у голосовому меню оберіть кнопку 5;
  • під'єднайтеся до оператора та озвучте запит.

Коли працює:

  • понеділок — четвер: з 9:00 до 17:00;
  • п'ятниця: з 9:00 до 16:00.

Розклад автоматично озвучується в голосовому меню.

Більше інформації про комплексну політику «Школа офлайн» та заплановані зміни в школах можна прочитати на спеціальному вебсайті і вайбер-каналі від МОН.

Міносвіти зазначає, що запуск гарячої лінії “Школа офлайн” є важливим кроком у забезпеченні прозорості освітньої політики та підтримки всіх учасників освітнього процесу в період переходу до очного навчання.

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